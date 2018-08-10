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07:58 (мск), источник: Zakon.kz

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2018 году

Приблизительно со второй половины августа родители школьников начинают думать о приобретении необходимых вещей для ребёнка к началу учебного года.

До начала нового учебного года осталось меньше месяца. Родители школьников активно готовят детей к школе. Как купить все необходимое, угодить предпочтениям ребенка и не выйти за рамки семейного бюджета, узнал корреспондент Zakon.kz.

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Школьная форма.

В Казахстане существует широкий выбор одежды для школьников, приобрести ее можно как в масс-маркете, так и в специализированных магазинах. Родителям не могут навязывать, где покупать школьную форму. Главное, чтобы одежда была выдержана определенном цвете, и классическом стиле.

Школьная форма для мальчиков включает пиджак, жилет, брюки, рубашку и галстук. Стоимость минимального набора от 12 тыс. тг.

Школьная форма для девочек включает: пиджак, жилет, юбку, брюки, блузку, так же возможен сарафан. Цены за комплект от 16 тыс. тг. Как правило, родители приобретают по 2−3 рубашки/блузки (от 3 тыс. за ед) и запасные брюки/юбки (от 5 тыс.).

Стоимость обуви для подростков от 6 тыс., за кожаные изделия придется заплатить минимум в два раза больше.

Минимальный расход на спортивную форму и кроссовки от 12 тыс.

Канцелярские товары.

На чем можно сэкономить, так это на канцелярских товарах. Не обязательно покупать дорогие ручки, карандаши и тетради. Для детей, если они не занимаются в художественной школе, нет большой разницы, чем писать рисовать или стирать. Список покупок состоит более чем из 10 пунктов. Это дневник, пенал, тетради, ручки, карандаши, линейки, альбомы для рисования, контурные карты, обложки, краски, бумага и т. д.

Экономные родители могут уложиться и в 5 тыс. В среднем на покупку канцтоваров выделяют 10−15 тыс.

Рюкзак.

К покупке школьного рюкзака необходимо подойти крайне серьезно. Эта вещь которую ребенок будет носить на протяжении всего учебного периода и от того насколько он правильно подобран может зависеть здоровье ребенка. При выборе ранца нужно учитывать рост, вес, телосложение ребенка и здоровье его спины.

Предпочтительным будет выбор в пользу качественного рюкзака, с анатомически-правильной спинкой, которая снижая нагрузку, создает условия для правильного развития осанки. Учитывая тяжелый вес полного ранца для младшекласников возможно использование ортопедических рюкзаков на колесах.

Материал сумки должен быть комбинированным, способствующим вентиляции воздуха, чтобы спина ребенка не потела. Также важна продуманная организация внутреннего пространства и светоотражающие элементы для безопасности ребенка в темное время суток.

Стоимость школьного ранца в интернет магазинах начинается от 4000 тг. Средняя цена на «Барахолке» на рюкзаки для девочек 5 тыс. тг, для мальчиков 6 тыс. Цена брендированных ортопедических ранцев от 18 тыс.

Итого: чтобы собрать одного ребенка в школу необходимо от 40 тыс. тг.

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