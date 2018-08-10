Красноярский край собирается отложить «мусорную» реформу на год

Источник: РИА "Новости"

Красноярский край может не успеть выбрать необходимое число региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами к 1 января 2019 года, как этого требует ФЗ № 89. Свои опасения на совещании выразил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Согласно закону, регионы должны перейти на новую систему обращения с ТКО. Она определяет порядок работы с отходами от и до: сбор, хранение и утилизация мусора.

Красноярский край поделен на 19 зон. В каждой должен работать региональный оператор, выбранный на конкурсной основе. Он должен заключать договоры с контрагентами, которые занимаются перевозкой и переработкой отходов. Определить «мусорных» операторов министерство экологии и рационального природопользования края должно было в мае 2018 года, но этого не произошло.

Как объяснил на совещании и. о. заместителя председателя правительства Красноярского края Юрий Лапшин, трудности возникли в районах Крайнего Севера и в приравненных ему территориях. В частности, в Туруханской и Богучанской зонах. Там конкурсы проводились не раз, но заявок от потенциальных региональных операторов не было.

«Для этих территорий возникают риски нарушения сроков перехода на новую систему. Органам власти следует принять дополнительные меры для исправления ситуации», — сказал Меняйло.

Как объяснял ранее и.о. министра экологии и рационального природопользования края Владимир Часовитин, в малонаселенных северных территориях края предприниматели не заявляются на конкурсы, поскольку не видят возможности для окупаемости инвестиций в сбор и утилизацию мусора.

В связи с этим Красноярский край выдвинул в Госдуму инициативу, которая позволит отложить «мусорную» реформу в некоторых территориях края на год.

Сергей Меняйло пояснил, что это должно быть «исключительным вариантом».

«Ввести систему с 1 января — это не самоцель», — отметил он.

Гораздо важнее выстроить эффективную работу, пояснил Меняйло.