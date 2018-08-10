«Нужно проиграть, и они больше никогда не приедут». Как журналисты сорвали Головкину тренировку

Источник: Vesti.kz

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) прервал тренировку в рамках подготовки ко второму бою с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) из-за журналистов, сообщает Los Angeles Times.

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Отмечается, что GGG был близок к тому, чтобы сорвать медиа-день в лагере Big Bear в Калифорнии.

«Мы много работаем. Люди должны понимать, что мы тренируемся здесь. Это процесс, — сказал Головкин, приняв решение сократить свою доступность до 15-минутного интервью с избранными репортерами на скамейке в парке за пределами своего спортзала. — Мы понимаем, что журналисты любят видеть, что мы делаем, но они не должны прерывать тренировочный процесс».

Головкин был раздражен, когда журналисты на автомобилях окружили его во время запланированной утренней пробежки, выпуская ему в лицо выхлопные газы.

«Он побежал на 100 метров, вернулся в лагерь и сказал, что он закончил, — сказал промоутер Головкина Том Леффлер. — Он просто хочет, чтобы его работу не прерывали».

Отмечается, что приглашенным журналистам было сообщено утром, что Головкин хочет тренироваться в одиночестве. В полдень GGG отдыхал, и его представитель не дал никаких гарантий. После пробуждения Головкин поприветствовал репортера с улыбкой и рукопожатием, сказав: «Есть другое время, когда они могут приехать и снять меня. Я не знаю, почему они это сделали».

«Я помню, один известный спортсмен однажды спросил своего тренера: «Почему они (репортеры — прим. ред.) приезжают и мешают тренироваться?», и ответил: «Нужно проиграть, и они больше никогда не приедут», — вспомнил GGG.