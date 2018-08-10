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07:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии на развитие науки выделят 33,5 миллиона рублей

Деньги поступят от правительства республики.

Источник: Комсомольская правда

Власти Башкирии направят в региональное отделение Российской академии наук порядка 33,5 миллиона рублей на развитие приоритетных исследований.

Например, на изучение, анализ и модернизацию нефтегазовой области республики до 2030 года выделят 800 тысяч рублей. Задачей этого исследования назвали повышение продуктивности переработки полезных ископаемых. Согласно плану, к указанной дате глубина переработки нефти увеличится до 96%.

Еще 800 тысяч рублей республика планирует выделить на изучение карстовых пространств. По данным ученых, карстовому процессу в той или иной мере подвержены около 50% территории всей республики. По итогам исследования специалисты смогут повысить долю населения, защищенного от негативного воздействия карстовых вод до 27,7%.

Коснутся исследования и медицинской тематики. Например, ученые будут разрабатывать методы диагностики раковых заболеваний. На это республика готова выделить 700 тысяч рублей. По прогнозам экспертов, к 2030 году это снизит количество впервые выявленных запущенных случаев рака молочной железы на 10−17%.

400 тысяч рублей потратят на очень важную для Башкирии тему — снижение процента младенческой смертности. По этому параметру республика в Приволжском федеральном округе оказалась втором месте — семь новорожденных не доживают до одного года. Ученые будут тщательно изучать и анализировать каждый факт гибели ребенка.

Разработанная программа поможет снизить показатель младенческой смертности до 5,5 погибших на тысячу новорожденных.

Один миллион рублей власти готовы выделить на создание нового органоминерального удобрения. На эти средства в академии наук создадут регламент получения удобрения и установку по его производству. Затем аграрии проведут его испытания на почве. Новинка позволит к 2030 году увеличить валовую продукцию в республике до 130 тысяч рублей с одного гектара земли.

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