В Башкирии на развитие науки выделят 33,5 миллиона рублей

Источник: Комсомольская правда

Власти Башкирии направят в региональное отделение Российской академии наук порядка 33,5 миллиона рублей на развитие приоритетных исследований.

Например, на изучение, анализ и модернизацию нефтегазовой области республики до 2030 года выделят 800 тысяч рублей. Задачей этого исследования назвали повышение продуктивности переработки полезных ископаемых. Согласно плану, к указанной дате глубина переработки нефти увеличится до 96%.

Еще 800 тысяч рублей республика планирует выделить на изучение карстовых пространств. По данным ученых, карстовому процессу в той или иной мере подвержены около 50% территории всей республики. По итогам исследования специалисты смогут повысить долю населения, защищенного от негативного воздействия карстовых вод до 27,7%.

Коснутся исследования и медицинской тематики. Например, ученые будут разрабатывать методы диагностики раковых заболеваний. На это республика готова выделить 700 тысяч рублей. По прогнозам экспертов, к 2030 году это снизит количество впервые выявленных запущенных случаев рака молочной железы на 10−17%.

400 тысяч рублей потратят на очень важную для Башкирии тему — снижение процента младенческой смертности. По этому параметру республика в Приволжском федеральном округе оказалась втором месте — семь новорожденных не доживают до одного года. Ученые будут тщательно изучать и анализировать каждый факт гибели ребенка.

Разработанная программа поможет снизить показатель младенческой смертности до 5,5 погибших на тысячу новорожденных.