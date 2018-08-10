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07:54 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Погода в Челябинске сегодня и в эти выходные

Погода в Челябинске сегодня и в эти выходные.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 74% 758 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

В Челябинске на ближайшие три дня установится прохладная пасмурная погода с дождями и сильным порывистым ветром, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.

В пятницу, 10 августа, весь день будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха — плюс 17−19 градусов. Ветер северный, порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

В субботу и воскресенье в южноуральской столице прогнозируется плюс 21−23 градуса. 11 августа можно ждать прояснения, однако осадки сохранятся, возможны грозы. В воскресенье день обещает быть солнечным, без осадков.

Напомним также, резкое похолодание обещают в пятницу и по Челябинской области. Погоду в регионе определяет атмосферный фронт низкого давления. Это ночью в отдельных районах похолодало до плюс 4 градусов.

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