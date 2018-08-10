Погода в Челябинске сегодня и в эти выходные.

Источник: Reuters

В Челябинске на ближайшие три дня установится прохладная пасмурная погода с дождями и сильным порывистым ветром, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.

В пятницу, 10 августа, весь день будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха — плюс 17−19 градусов. Ветер северный, порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

В субботу и воскресенье в южноуральской столице прогнозируется плюс 21−23 градуса. 11 августа можно ждать прояснения, однако осадки сохранятся, возможны грозы. В воскресенье день обещает быть солнечным, без осадков.