Погода в Челябинске сегодня и в эти выходные
Погода в Челябинске сегодня и в эти выходные.
Погода в Челябинске сегодня и в эти выходные.
В Челябинске на ближайшие три дня установится прохладная пасмурная погода с дождями и сильным порывистым ветром, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр.
В пятницу, 10 августа, весь день будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха — плюс 17−19 градусов. Ветер северный, порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.
В субботу и воскресенье в южноуральской столице прогнозируется плюс 21−23 градуса. 11 августа можно ждать прояснения, однако осадки сохранятся, возможны грозы. В воскресенье день обещает быть солнечным, без осадков.
Напомним также, резкое похолодание обещают в пятницу и по Челябинской области. Погоду в регионе определяет атмосферный фронт низкого давления. Это ночью в отдельных районах похолодало до плюс 4 градусов.