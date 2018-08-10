В Волгограде 2 сентября пройдет фестиваль фейерверков

Как сообщает пресс-служба мэрии, в мероприятии примут участие пять команд из Волгограда, Липецка, Калуги, Северодвинска и Москвы.

«Это лидирующие пиротехнические компании страны, призеры и организаторы большого количества фестивалей и общегородских праздников», — подчеркнули в горадминистрации.

Их выступление будет оценивать судейская коллегия. В нее войдут заслуженные деятелей культуры и искусств РФ и специалисты пиротехнического рынка. Кроме награды для главного победителя организаторы планируют вручить одному из участников фестиваля приз зрительских симпатий. Добавим, что волгоградская команда выступит вне конкурса.

Для проведения фестиваля будет использовано около 30 тонн пиротехники. В воздух взлетят 30 тысяч красочных залпов. Панорама фейерверк-шоу составит 300 метров, а продолжительность каждого пиротехнического этюда не менее 400 секунд.