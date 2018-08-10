Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Найден» пилот пропавшего малайзийского Boeing
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой
Пенсионеров хотят лишить прав распоряжаться собственной квартирой
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Больному раком Юдашкину вырезали почку и часть легкого - СМИ
СМИ: Фото Бледанс в кровати с сыном возмутило Сеть
Как интересно провести отпуск, если не получилось уехать далеко
Кому обязательно нужно включить гречку в рацион
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
12:29 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде 2 сентября пройдет фестиваль фейерверков

Фестиваль фейерверков пройдет возле музея «Россия — моя история» в Волгограде 2 сентября, в День города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в мероприятии примут участие пять команд из Волгограда, Липецка, Калуги, Северодвинска и Москвы.

«Это лидирующие пиротехнические компании страны, призеры и организаторы большого количества фестивалей и общегородских праздников», — подчеркнули в горадминистрации.

Их выступление будет оценивать судейская коллегия. В нее войдут заслуженные деятелей культуры и искусств РФ и специалисты пиротехнического рынка. Кроме награды для главного победителя организаторы планируют вручить одному из участников фестиваля приз зрительских симпатий. Добавим, что волгоградская команда выступит вне конкурса.

Для проведения фестиваля будет использовано около 30 тонн пиротехники. В воздух взлетят 30 тысяч красочных залпов. Панорама фейерверк-шоу составит 300 метров, а продолжительность каждого пиротехнического этюда не менее 400 секунд.

Фестиваль пройдет после гала-концерта с 21:00 до 22:00.

Все новости региона
Опасный «детский жирок». Почему при лишнем весе ребенка нужно идти к врачу?
Помощник Путина предложил изъять 500 млрд рублей у металлургов
«Цунами из облаков» накрыло американский город
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Ученые опровергли миф о вреде соли
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Спорт
«Зенит» разгромлен, но Семака любят. Нонсенс? Рассуждения на тему Сергея Семака после поражения петербургского клуба в Беларуси
Hi-Tech
Palm возвращается на рынок: каким будет новое устройство от легендарного бренда? Совсем не таким, как вы думаете.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь