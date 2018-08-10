Массовые субботники начнутся в Челябинске 28 августа
Работы по санитарной очистке и благоустройству территорий продлятся три недели.
Работы по санитарной очистке и благоустройству территорий продлятся три недели.
В канун нового учебного года в Челябинске стартуют массовые субботники — распоряжение об этом за подписью главы города Евгения Тефтелева опубликовано на сайте мэрии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Работы по санитарной очистке и благоустройству территорий продлятся три недели — с 28 августа по 18 сентября. Главы районов должны организовать работу и контролировать ее. За уборку и благоустройство будут отвечать сотрудники предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности.
Напомним, комплекс мероприятий по санитарной очистке и благоустройству города прошел с 1 апреля по 1 июня 2018 года. В весенних субботниках приняли участие около 17 тыс. предприятий и 115 тыс. человек.