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08:14 (мск), источник: dostup1.ru

Массовые субботники начнутся в Челябинске 28 августа

Работы по санитарной очистке и благоустройству территорий продлятся три недели.

Источник: РИА "Новости"

В канун нового учебного года в Челябинске стартуют массовые субботники — распоряжение об этом за подписью главы города Евгения Тефтелева опубликовано на сайте мэрии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Работы по санитарной очистке и благоустройству территорий продлятся три недели — с 28 августа по 18 сентября. Главы районов должны организовать работу и контролировать ее. За уборку и благоустройство будут отвечать сотрудники предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности.

Напомним, комплекс мероприятий по санитарной очистке и благоустройству города прошел с 1 апреля по 1 июня 2018 года. В весенних субботниках приняли участие около 17 тыс. предприятий и 115 тыс. человек.

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