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08:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Куда пойти пермякам в выходные 11 и 12 августа

Даем афишу развлечений на эти выходные.

Источник: Reuters

«Взлетка».

11 августа на аэродроме Лысьвы состоится пятый фестиваль малой авиации «Взлетка». Праздник будет посвящен 70-летию создания первого серийного советского вертолета Ми-1. Открытие фестиваля — в 14.00. В программе — авиашоу с участием экипажей из Перми, Лысьвы, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, воздушный парад малой авиации, показательные выступления пилотажной группы. Также состоятся показательные гонки «авиации будущего» — дронов. На летном поле пройдет интерактивная выставка авиационной техники — легких самолетов, паралетов, планеров, автожиров, дельталетов, вертолетов. Каждый зритель сможет испытать себя на гироскопе — тренажере для космонавтов и летчиков-истребителей. В 17.00 в небе развернется военно-историческая реконструкция событий 1941 года.

Лысьва.

Аэродром.

11 августа с 14.00 до 19.00 (0+).

Вход свободный.

«Медовый Спас».

Уинское вновь приглашает на самый «сладкий» праздник — Медовый Спас, который состоится 11 августа на центральной площади села. Сюда соберутся пчеловоды со всех уголков Прикамья. С 10.00 до 13.00 будет работать ярмарка прикамских медов, где зрители смогут продегустировать и купить мед — липовый, цветочный, кипрейный, дягилевый, а также маточное молочко, прополис, пергу, мед в сотах и медовуху. В 12.00 состоится торжественное открытие XIII краевого фестиваля «Медовый Спас» и освящение меда нового сбора.

В «Этнодеревне», которая развернется в Уинском парке с 10.00 до 17.00, можно будет посетить импровизированную пасеку с дегустацией меда, медовых напитков, конкурсов и викторин, «Ремесленную слободу» с мастер-классами, дворик «Маковей» с выставкой-продажей чайных сборов, дегустацией травяного чая и изготовлением оберегов из лекарственных трав.

Село Уинское.

11 августа с 10.00 до 1.00 (0+).

Вход свободный.

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День рождения Беринга.

12 августа в Осе пройдет «День рождения Беринга». Первым событием фестиваля станет утренний заплыв через реку Тулву членов межрегиональной ассоциации холодового плавания России и участников заплыва через Берингов пролив в 2013 году. Он начнется в 10.00.

В сквере Витуса Беринга в 12.00 состоится церемония открытия мемориальной плиты в память о пребывании в Осе осенью 1733 года офицеров русского флота — руководителей отрядов Второй Камчатской экспедиции. В церемонии примет участие потомок мореплавателя, одного из руководителей экспедиций на Камчатку Алексея Чирикова — Михаил Александрович Чириков. Во время открытия Пермский военно-исторический клуб проведет реконструкцию «1733 год. Камчатская экспедиция в Осе».

На площади у Центра народной культуры и молодежи (ул. Кобелева, 5) в 13.00 откроется «Кухня Беринга» — кулинарный конкурс и мастер-класс от шеф-повара по приготовлению рыбного супа по рецептам XVIII века.

С 13.00 до 15.00 на площади им. Ленина, у здания администрации Осинского муниципального района, будет работать выставка советских ретро-автомобилей музея «Ретро гараж».

Оса,

12 августа с 10.00 до 15.00 (0+).

Вход свободный.

«Выходные на набережной».

События на набережной Камы будут посвящены Дню физкультурника. В субботу, 11 августа, пройдет забег по лестнице «Пермские 150». Участникам соревнований предстоит преодолеть на время 150 ступеней вверх до Соборной площади. Принять участие в забеге сможет любой желающий. Нужно будет только зарегистрироваться с 10.30 на Соборной площади.

С 14.00 начнутся состязания по мас-рестлингу — перетягиванию палки. Фитнес-марафон пройдет в 17.00. Он включает в себя мини-соревнования и консультации опытных тренеров. В 18.30 состоится музыкально-танцевальное шоу, соединившее в себе фламенко и ритмы барабанов.

В воскресенье, 12 августа, на набережной пройдут две концертные программы. В 17.00 на сцене состоится концерт Антона Липгарта, а в 19.30 — концерт группы «Братья Карамазовы». Вечер завершит диджейский сет.

Набережная Камы.

11 и 12 августа (0+).

Вход свободный.

День физкультурника в экстрим-парке.

11 августа в пермском экстрим-парке состоится большой спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника. В 12.00 начнется джем-сессия по экстремальным видам программы: Skateboarding, Aggressive in-line skating, Kick Scooter, BMX. В 14 часов стартуют личные соревнования по воркауту среди мужчин и женщин. Организаторы соревнований приглашают пермяков сразиться в троеборье: подтягивании на высокой перекладине, удержание «уголка» в упоре на брусьях и «выход силой». С 15.30 до 16.30 зрители познакомятся с направлением современного фитнеса Kangoo Jumps. В 18.00 все желающие смогут принять участие в массовом флешмобе и стать обладателем фирменной футболки.

Экстрим-парк.

ул. Екатерининская, 225а.

11 августа (0+).

Вход свободный.

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