Куда пойти пермякам в выходные 11 и 12 августа
Даем афишу развлечений на эти выходные.
Даем афишу развлечений на эти выходные.
«Взлетка».
11 августа на аэродроме Лысьвы состоится пятый фестиваль малой авиации «Взлетка». Праздник будет посвящен 70-летию создания первого серийного советского вертолета Ми-1. Открытие фестиваля — в 14.00. В программе — авиашоу с участием экипажей из Перми, Лысьвы, Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, воздушный парад малой авиации, показательные выступления пилотажной группы. Также состоятся показательные гонки «авиации будущего» — дронов. На летном поле пройдет интерактивная выставка авиационной техники — легких самолетов, паралетов, планеров, автожиров, дельталетов, вертолетов. Каждый зритель сможет испытать себя на гироскопе — тренажере для космонавтов и
Лысьва.
Аэродром.
11 августа с 14.00 до 19.00 (0+).
Вход свободный.
«Медовый Спас».
Уинское вновь приглашает на самый «сладкий» праздник — Медовый Спас, который состоится 11 августа на центральной площади села. Сюда соберутся пчеловоды со всех уголков Прикамья. С 10.00 до 13.00 будет работать ярмарка прикамских медов, где зрители смогут продегустировать и купить мед — липовый, цветочный, кипрейный, дягилевый, а также маточное молочко, прополис, пергу, мед в сотах и медовуху. В 12.00 состоится торжественное открытие XIII краевого фестиваля «Медовый Спас» и освящение меда нового сбора.
В «Этнодеревне», которая развернется в Уинском парке с 10.00 до 17.00, можно будет посетить импровизированную пасеку с дегустацией меда, медовых напитков, конкурсов и викторин, «Ремесленную слободу» с
Село Уинское.
11 августа с 10.00 до 1.00 (0+).
Вход свободный.
День рождения Беринга.
12 августа в Осе пройдет «День рождения Беринга». Первым событием фестиваля станет утренний заплыв через реку Тулву членов межрегиональной ассоциации холодового плавания России и участников заплыва через Берингов пролив в 2013 году. Он начнется в 10.00.
В сквере Витуса Беринга в 12.00 состоится церемония открытия мемориальной плиты в память о пребывании в Осе осенью 1733 года офицеров русского флота — руководителей отрядов Второй Камчатской экспедиции. В церемонии примет участие потомок мореплавателя, одного из руководителей экспедиций на Камчатку Алексея Чирикова — Михаил Александрович Чириков. Во время открытия Пермский
На площади у Центра народной культуры и молодежи (ул. Кобелева, 5) в 13.00 откроется «Кухня Беринга» — кулинарный конкурс и
С 13.00 до 15.00 на площади им. Ленина, у здания администрации Осинского муниципального района, будет работать выставка советских
Оса,
12 августа с 10.00 до 15.00 (0+).
Вход свободный.
«Выходные на набережной».
События на набережной Камы будут посвящены Дню физкультурника. В субботу, 11 августа, пройдет забег по лестнице «Пермские 150». Участникам соревнований предстоит преодолеть на время 150 ступеней вверх до Соборной площади. Принять участие в забеге сможет любой желающий. Нужно будет только зарегистрироваться с 10.30 на Соборной площади.
С 14.00 начнутся состязания по
В воскресенье, 12 августа, на набережной пройдут две концертные программы. В 17.00 на сцене состоится концерт Антона Липгарта, а в 19.30 — концерт группы «Братья Карамазовы». Вечер завершит диджейский сет.
Набережная Камы.
11 и 12 августа (0+).
Вход свободный.
День физкультурника в
11 августа в пермском
ул. Екатерининская, 225а.
11 августа (0+).
Вход свободный.