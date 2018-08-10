В Башкирии 8843 человека обратились к медикам по поводу присасывания клещей

Источник: РИА "Новости"

«Специалистами Управления проводится разъяснительная работа с населением о мерах профилактики. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», — проинформировали в надзорном ведомстве.

На сегодняшний день акарицидные обработки проведены на площади 4245 га. Это на 5% больше уровня 2017 года.

«Запланированы и проведены противоклещевые мероприятия с проведением контроля качества обработок на территории летних организаций отдыха и оздоровления для детей и подростков в период летней оздоровительной кампании на площади 1809 га», — добавили в республиканском Роспотребнадзоре.