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08:16 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии 8843 человека обратились к медикам по поводу присасывания клещей

Управление Роспотребнадзора по Башкортостану представило новые данные по ситуации с клещевым вирусным энцефалитом и другим заболеваниям, передающимся при укусе клещами. Так, с начала сезона — с 15 марта текущего года — в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратились 8843 человека. Это ниже аналогичного периода прошлого года на 11%.

Источник: РИА "Новости"

«Специалистами Управления проводится разъяснительная работа с населением о мерах профилактики. Одним из важнейших направлений при этом остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», — проинформировали в надзорном ведомстве.

На сегодняшний день акарицидные обработки проведены на площади 4245 га. Это на 5% больше уровня 2017 года.

«Запланированы и проведены противоклещевые мероприятия с проведением контроля качества обработок на территории летних организаций отдыха и оздоровления для детей и подростков в период летней оздоровительной кампании на площади 1809 га», — добавили в республиканском Роспотребнадзоре.

С полным графиком работы и списком пунктов, куда следует отнести клеща на «обследование», можно ознакомиться по ссылке.

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