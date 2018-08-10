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10:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске ночами рисуют «зебры» для школьников

В краевой столице обновят пять сотен пешеходных переходов.

Все «зебры» Хабаровска, расположенные вблизи школ, будут обновлены к 1 сентября, — сообщает ИА Хабаровский край сегодня со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

В настоящее время три бригады рисуют белые полосы на хабаровских дорогах ночи на пролёт.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника МУП «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Евгений Нагорный, в общей сложности в Хабаровске по плану предстоит обновить около пяти сотен штук, при этом 80 «зебр» располагаются вблизи школ и прочих образовательных учреждений. Именно их подновляют в первоочередном порядке. Как отметил мастер дорожного участка МУП «НПЦ ОДД» Евгений Синдецкий, работа идет каждую ночь с 9 часов вечера до 6 часов утра: чтобы не создавать помех дорожному движению. Для того чтобы «освежить» белые полосы одной «зебры» и близлежащих стоп-линий, нужно минимум час-полтора при работе краской: разметка наносится поэтапно (перекрыть для движения сразу всю дорогу невозможно), плюс дополнительные минуты на то, чтобы рисунок высох. В Хабаровске приходится обновлять разметку дважды в год. А в таких городах, как Москва, дорожники вынуждены делать это чуть ли не ежемесячно.

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