Как выглядят гигантские кристаллы, спрятанные глубоко под землей (фото)

На глубине 300 метров под городом Найка в мексиканском штате Чиуауа есть удивительная Пещера кристаллов (Cueva de los Cristales).

Открытая лишь в 2000-м году, она известна благодаря находящимся в ней кристаллам гигантских размеров.

Пещера кристаллов находится под шахтами Найка, в которых добывают серебро, свинец и цинк. Когда рабочие прокладывали новый тоннель, то случайно наткнулись на зал с огромными кристаллами селенита (разновидность гипса).