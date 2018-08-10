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08:16 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят гигантские кристаллы, спрятанные глубоко под землей (фото)

Просто космические виды.

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На глубине 300 метров под городом Найка в мексиканском штате Чиуауа есть удивительная Пещера кристаллов (Cueva de los Cristales).

Открытая лишь в 2000-м году, она известна благодаря находящимся в ней кристаллам гигантских размеров.

Пещера кристаллов находится под шахтами Найка, в которых добывают серебро, свинец и цинк. Когда рабочие прокладывали новый тоннель, то случайно наткнулись на зал с огромными кристаллами селенита (разновидность гипса).

Найденные в этой пещере кристаллы достигают 11 метров в длину и 4 метров в ширину. А весит такой гигант около 55 тонн. Это самые большие из известных науке кристаллов.
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