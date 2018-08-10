Мокро и зябко: стало известно какой будет погода в Башкирии на выходных
Синоптики обещают дожди и сильный ветер.
Синоптики обещают дожди и сильный ветер.
В предстоящие выходные, 11 и 12 августа, жителей Башкирии ждет ветренная и дождливая погода. Как сообщает Башгидрометцентр, в субботу, 11 августа, в республике ожидаются кратковременные дожди. Ветер
По данным сервиса Gismeteo, в Уфе в субботу дождя не будет. Однако жителей башкирской столицы ожидает сильный ветер — порывы западного и
В воскресенье, 12 августа, днем по республике ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер
В Уфе в воскресный день ожидается ясная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха +23, +27. Ветер