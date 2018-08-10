Мокро и зябко: стало известно какой будет погода в Башкирии на выходных

Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные, 11 и 12 августа, жителей Башкирии ждет ветренная и дождливая погода. Как сообщает Башгидрометцентр, в субботу, 11 августа, в республике ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +21, +26.

По данным сервиса Gismeteo, в Уфе в субботу дождя не будет. Однако жителей башкирской столицы ожидает сильный ветер — порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха +23, +25.

В воскресенье, 12 августа, днем по республике ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +22, +27.