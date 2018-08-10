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08:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Мокро и зябко: стало известно какой будет погода в Башкирии на выходных

Синоптики обещают дожди и сильный ветер.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 74% 758 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

В предстоящие выходные, 11 и 12 августа, жителей Башкирии ждет ветренная и дождливая погода. Как сообщает Башгидрометцентр, в субботу, 11 августа, в республике ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +21, +26.

По данным сервиса Gismeteo, в Уфе в субботу дождя не будет. Однако жителей башкирской столицы ожидает сильный ветер — порывы западного и северо-западного ветра будут достигать 13 метров в секунду. Температура воздуха +23, +25.

В воскресенье, 12 августа, днем по республике ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, умеренный, с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +9, +14, днем +22, +27.

В Уфе в воскресный день ожидается ясная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха +23, +27. Ветер северо-западный, с порывами до 8 метров в секунду.

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