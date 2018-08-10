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10:52 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют дождливые выходные в Калининградской области

Предстоящие выходные в Калининградской области будут дождливыми. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 62% 758 мм рт. ст. 2 м/с

В субботу и воскресенье, 11 и 12 августа, в регионе ожидается облачная погода и дожди. Их вероятность составляет 55−68%.

В светлое время суток воздух прогреется до +23°С…+25°С.

Ночью столбики термометров покажут +14…15°С. Ветер — 5−6 метров в секунду.

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