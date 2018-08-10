Синоптики прогнозируют дождливые выходные в Калининградской области
Предстоящие выходные в Калининградской области будут дождливыми. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.
Предстоящие выходные в Калининградской области будут дождливыми. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра России.
В субботу и воскресенье, 11 и 12 августа, в регионе ожидается облачная погода и дожди. Их вероятность составляет 55−68%.
В светлое время суток воздух прогреется до +23°С…+25°С.
Ночью столбики термометров покажут +14…15°С. Ветер — 5−6 метров в секунду.