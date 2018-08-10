Кузнецкий котел. Первые поселения возникли на юге области
Историк рассказывает о том, кто и как заселял край каменного угля.
Историк рассказывает о том, кто и как заселял край каменного угля.
Казаки и поморы, староверы и шорцы, спецконтингент и немцы — все в разное время оказались в Кузбассе. Первые поселенцы укрепляли остроги, пришедшие за ними разрабатывали целик, следующие строили крупнейшие промышленные предприятия.
О том, как работал этот плавильный котёл Кузбасса корреспондент «АиФ в Кузбассе» поговорил с кандидатом исторических наук Андреем Полухиным.
Русский и шорец одной крови?
Инна Меняйлова, «АиФ в Кузбассе»: Андрей Николаевич, кто проживал в нашем крае до заселения русских?
Андрей Полухин: в Кузбассе до прихода русских были разные группы населения, которые принадлежали разным народам. В степной зоне проживали телеуты, у них было даже государство, которое целый век мешало продвижению русских на Алтай. Также проживало местное тюркоязычное население. Если говорить о более ранних периодах, то всё пространство от Алтая до Карпат — это был единый мир, единая лесостепь, где от Кузбасса до Причерноморья жили одни и те же народы, например, скифы. Они мигрировали с Востока на Запад и с Запада на Восток. Наши предки жили тут тысячелетиями, уходили, приходили, возвращались. Это означает, что мы, кузбассовцы, у себя дома. В 2000-е годы учёные, исследуя гены
— Кто приехал в Кемеровскую область с первой волной переселенцев? Что они привнесли в жизнь местного населения?
— В XVII веке в наш край присылали служивых людей поднимать остроги. Либо высылали людей за провинность. Приезжали, в основном, мужчины. Женщин не хватало. Что интересно, сохранилось прошение русскому царю из Кузнецка XVII века прислать «жёнок». Также казаки брали в жёны местных женщин. Благодаря этому произошла культурная преемственность. Мамы знакомили детей со своей культурой, традициями в то время, как дети уже перешли на русский язык и культуру. Эта преемственность хорошо видна в топонимике. У нас сохранились коренные названия мест — Кондома,
— Получается, Кузбасс стал развиваться с юга?
— Помимо Кузнецкого уезда параллельно шло освоение севера области — со стороны современного Мариинска. Но первые поселения возникли у нас на юге области. Остальные крупные города появились уже в первой половине XX века. Но нынешняя Кемеровская область не имеет ничего общего с тем, что было в плане административного районирования в
Кто где расселился?
— На конец
— В середине XIX века упразднили крепостные линии, и служивых людей вместе с их семьями массово перевели в Семиречье (Казахстан) и в Восточную Сибирь. Это тоже не одна сотня. А на рубеже XIX и XX веков крестьян из центральной и южной частей России массово стали переселять в Сибирь. Составляли карты, обмечали пригодные для переселенцев земли. Не все, конечно, приживались, многие возвращались. Процесс шёл со скрипом. Что интересно, учёные выявили следующие закономерности. Жители из северных регионов России плохо приживались на самом юге Сибири. Они были в основном промысловики, земледелием заниматься не умели. Местные жители даже смеялись над ними. Они уезжали на север
— XX век и Великая Отечественная война тоже серьёзно повлияли на Кузбасс. Кто приехал в наш край в эти периоды?
— Основной приток рабочей силы во времена индустриализации шёл сначала с Алтая. Это районы Бийска, Барнаула. Много рабочей силы поставлял север и район Поволжья. Также массово переселяли специалистов из Подмосковья, Урала и Донбасса. Ведь местное население было неквалифицированным. Они могли только тяжёлой физической работой заниматься. Поэтому приезжали на великие стройки к нам и спецпереселенцы. В 30−40-е гг. много людей приехало из Украины.
Безусловно, война дала мощный толчок развитию области. Сюда перевезли не только промышленность, но и массово стали приезжать люди, в том числе специалисты. Отмечу, что так сложилось в истории, что Кузбасс принципиально нужен был России только в самые сложные моменты. Развивали его тогда, когда существовала угроза разрушения европейской части. Так, только в годы Первой Мировой войны балтийский флот стал получать уголь из Кузбасса, а не из Англии, как раньше. То же самое было и в годы Второй Мировой войны. Здесь построили крупные промышленные предприятия, которые снабжали страну углём, металлом.
Кому интересна Сибирь?
— В области у нас очень много немцев. Откуда они?
— Основная волна немецкого переселения приходится на Великую Отечественную войну. Сталинск стал самым видным местом, куда перевозили немцев Поволжья. В нашем городе были целые немецкие кварталы! Немцы наступали, и то население, которое могло склониться на их сторону, вывозили вглубь страны. Также в период после ВОВ в районе нашего города и в Кузбассе в целом были самые многочисленные лагеря для военнопленных, многих отправили назад домой, но
— А зачем люди ехали в Кузбасс уже в послевоенное время? И почему сейчас только уезжают?
— Последняя волна переселенцев — это комсомольские стройки (50−60-е годы). Сюда ехали со всей страны. Были волны и с конца 80-х-начало 90-х гг. В то время русские люди возвращались из бывших братских республик, Средней Азии.
В целом, с середины 70-х годов Кузбасс стал неинтересен России, и сюда перестали массово приезжать. И до сих пор нет никаких предпосылок, что наша область начнёт ускоренно развиваться, как раньше. Сейчас сложилась та же ситуация, что и до Первой Мировой войны, когда балтийскому флоту проще было закупать уголь в Англии, чем у нас. Далеко от нас
Конечно, если возникнут трудности или угроза для Европейской части России, ситуация может измениться. Ведь в Сибири не так много земель, где можно нормально жить. У нас не так сурова зима, как в восточной Сибири и на севере. Сибирь большая, но жить можно лишь на небольшой территории. А будущее может преподнести любые сюрпризы.