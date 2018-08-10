Кузнецкий котел. Первые поселения возникли на юге области

Казаки и поморы, староверы и шорцы, спецконтингент и немцы — все в разное время оказались в Кузбассе. Первые поселенцы укрепляли остроги, пришедшие за ними разрабатывали целик, следующие строили крупнейшие промышленные предприятия.

О том, как работал этот плавильный котёл Кузбасса корреспондент «АиФ в Кузбассе» поговорил с кандидатом исторических наук Андреем Полухиным.

Русский и шорец одной крови?

Инна Меняйлова, «АиФ в Кузбассе»: Андрей Николаевич, кто проживал в нашем крае до заселения русских?

Андрей Полухин

Андрей Полухин: в Кузбассе до прихода русских были разные группы населения, которые принадлежали разным народам. В степной зоне проживали телеуты, у них было даже государство, которое целый век мешало продвижению русских на Алтай. Также проживало местное тюркоязычное население. Если говорить о более ранних периодах, то всё пространство от Алтая до Карпат — это был единый мир, единая лесостепь, где от Кузбасса до Причерноморья жили одни и те же народы, например, скифы. Они мигрировали с Востока на Запад и с Запада на Восток. Наши предки жили тут тысячелетиями, уходили, приходили, возвращались. Это означает, что мы, кузбассовцы, у себя дома. В 2000-е годы учёные, исследуя гены мужчин-шорцев, были просто в шоке — на генетическом уровне по мужской линии шорцы очень похожи на русских. Монголоидность у них по женской линии идёт!

— Кто приехал в Кемеровскую область с первой волной переселенцев? Что они привнесли в жизнь местного населения?

— В XVII веке в наш край присылали служивых людей поднимать остроги. Либо высылали людей за провинность. Приезжали, в основном, мужчины. Женщин не хватало. Что интересно, сохранилось прошение русскому царю из Кузнецка XVII века прислать «жёнок». Также казаки брали в жёны местных женщин. Благодаря этому произошла культурная преемственность. Мамы знакомили детей со своей культурой, традициями в то время, как дети уже перешли на русский язык и культуру. Эта преемственность хорошо видна в топонимике. У нас сохранились коренные названия мест — Кондома, Мрас-Су, Абагур. В те годы главным было выжить. Каждый год были постоянные набеги с трёх сторон — енисейские кыргызы, телеуты и джунгары. Поэтому расселение началось в XVIII веке. К нам поехали люди преимущественно из северной части России. Что интересно, первоначально приезжали казаки-первопроходцы и ссыльные, позднее сюда приказным путём начали выселять крестьян. В те годы ведь Сибирь сложно было снабжать продовольствием, а район Кузнецка оказался пригоден для земледелия. Именно Кузнецк стал таким центром. Чуть позднее в 20−30-е гг. XVII века появились близлежащие деревушки Кузнецка. Отмечу интересный факт — для всей истории заселения Кузбасса характерен такой факт: население в нашей области периодами особо не держалось. Люди часто массово сюда приезжали, а потом массово уезжали. Это некое проклятие Кузбасса. По разным причинам: сложно приспособиться к климату, нет единого природного ландшафта. Так, уже в XVIII веке люди начали массово уходить на Алтай, где земли более плодородные. К тому же, до правления Павла I государство регулярно изымало из Кузнецка в приказном порядке население на освоение того же Алтая. Людей выселяли, отправляли на службу. Уезжали сотни и тысячи людей! Вместе с тем, в 18 веке к нам стали прибывать старообрядцы, даже с польских территорий!

— Получается, Кузбасс стал развиваться с юга?

— Помимо Кузнецкого уезда параллельно шло освоение севера области — со стороны современного Мариинска. Но первые поселения возникли у нас на юге области. Остальные крупные города появились уже в первой половине XX века. Но нынешняя Кемеровская область не имеет ничего общего с тем, что было в плане административного районирования в XVII—XIX вв. ека. Тогда Кузнецкая земля начиналась примерно с Томской Писаницы и дальше шла до границ с Монголией, заходила на Телецкое озеро. До 1804 года Кузнецкий уезд — это большая часть Алтайского края, республики Алтай, части Хакассии, Новосибирской области с Бердском. Историческая граница Томского и Кузнецкого уезда — это Иня. Нынешняя Кемеровская область — это продукт индустрии угля и металла. Объединили в первую очередь территорию угольного бассейна.

Кто где расселился?

— На конец XIX-начало XX века приходится основная волна миграции. Чем же так людей привлёк наш край?

— В середине XIX века упразднили крепостные линии, и служивых людей вместе с их семьями массово перевели в Семиречье (Казахстан) и в Восточную Сибирь. Это тоже не одна сотня. А на рубеже XIX и XX веков крестьян из центральной и южной частей России массово стали переселять в Сибирь. Составляли карты, обмечали пригодные для переселенцев земли. Не все, конечно, приживались, многие возвращались. Процесс шёл со скрипом. Что интересно, учёные выявили следующие закономерности. Жители из северных регионов России плохо приживались на самом юге Сибири. Они были в основном промысловики, земледелием заниматься не умели. Местные жители даже смеялись над ними. Они уезжали на север Юго-Западной Сибири, на север Алтая, под Томск. Те, кто переселялся из южных районов России на север юго-западной Сибири, тоже не приживались, они мигрировали на юг Кузбасса и Алтая. То есть получается, что на севере области прижились выходцы с севера России, а на юге — южане.

— XX век и Великая Отечественная война тоже серьёзно повлияли на Кузбасс. Кто приехал в наш край в эти периоды?

— Основной приток рабочей силы во времена индустриализации шёл сначала с Алтая. Это районы Бийска, Барнаула. Много рабочей силы поставлял север и район Поволжья. Также массово переселяли специалистов из Подмосковья, Урала и Донбасса. Ведь местное население было неквалифицированным. Они могли только тяжёлой физической работой заниматься. Поэтому приезжали на великие стройки к нам и спецпереселенцы. В 30−40-е гг. много людей приехало из Украины.

Безусловно, война дала мощный толчок развитию области. Сюда перевезли не только промышленность, но и массово стали приезжать люди, в том числе специалисты. Отмечу, что так сложилось в истории, что Кузбасс принципиально нужен был России только в самые сложные моменты. Развивали его тогда, когда существовала угроза разрушения европейской части. Так, только в годы Первой Мировой войны балтийский флот стал получать уголь из Кузбасса, а не из Англии, как раньше. То же самое было и в годы Второй Мировой войны. Здесь построили крупные промышленные предприятия, которые снабжали страну углём, металлом.

Кому интересна Сибирь?

— В области у нас очень много немцев. Откуда они?

— Основная волна немецкого переселения приходится на Великую Отечественную войну. Сталинск стал самым видным местом, куда перевозили немцев Поволжья. В нашем городе были целые немецкие кварталы! Немцы наступали, и то население, которое могло склониться на их сторону, вывозили вглубь страны. Также в период после ВОВ в районе нашего города и в Кузбассе в целом были самые многочисленные лагеря для военнопленных, многих отправили назад домой, но кое-кто остался. С 1945 года по 1950 г. к нам вывозили население Германии, которое отбывало здесь трудовую повинность: работали на промышленных предприятиях, строили дома.

— А зачем люди ехали в Кузбасс уже в послевоенное время? И почему сейчас только уезжают?

— Последняя волна переселенцев — это комсомольские стройки (50−60-е годы). Сюда ехали со всей страны. Были волны и с конца 80-х-начало 90-х гг. В то время русские люди возвращались из бывших братских республик, Средней Азии.

В целом, с середины 70-х годов Кузбасс стал неинтересен России, и сюда перестали массово приезжать. И до сих пор нет никаких предпосылок, что наша область начнёт ускоренно развиваться, как раньше. Сейчас сложилась та же ситуация, что и до Первой Мировой войны, когда балтийскому флоту проще было закупать уголь в Англии, чем у нас. Далеко от нас что-то везти.