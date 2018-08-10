В Красноярском крае резко снизилась площадь лесных пожаров
За неделю площадь пожаров сократилась в 3,5 раза.
За неделю площадь пожаров сократилась в 3,5 раза.
В Красноярском крае площадь лесных пожаров за неделю снизилась в три с половиной раза, до 200 тысяч гектаров. Еще неделю назад в регионе горело более 700 тыс. га.
Как сообщили в
В тушении пожаров, которые расположены в доступной принимают участие 470 человек, задействовано 28 единиц техники. Но большую их часть никто не тушит — это 12 пожаров на площади в 166 тыс. га.
Напомним, в конце июля в Красноярском крае лес горел на площади почти в миллион гектаров. Отказ от тушения леса в министерстве объясняли тем, что это слишком дорого. В