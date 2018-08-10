В Красноярском крае резко снизилась площадь лесных пожаров

Источник: AP 2018

В Красноярском крае площадь лесных пожаров за неделю снизилась в три с половиной раза, до 200 тысяч гектаров. Еще неделю назад в регионе горело более 700 тыс. га.

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства лесного хозяйства, за прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 23 лесных пожара на площади в 177 тыс. га. Сегодня утром, по данным Лесопожарного центра, действует 41 лесной пожар на площади в 198,4 тыс. га. Все они зарегистрированы на севере — в Кежемском, Мотыгинском, Богучанском, Казачинском, Енисейском районах и в Эвенкии.

В тушении пожаров, которые расположены в доступной принимают участие 470 человек, задействовано 28 единиц техники. Но большую их часть никто не тушит — это 12 пожаров на площади в 166 тыс. га.