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10:55 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае резко снизилась площадь лесных пожаров

За неделю площадь пожаров сократилась в 3,5 раза.

Источник: AP 2018

В Красноярском крае площадь лесных пожаров за неделю снизилась в три с половиной раза, до 200 тысяч гектаров. Еще неделю назад в регионе горело более 700 тыс. га.

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства лесного хозяйства, за прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 23 лесных пожара на площади в 177 тыс. га. Сегодня утром, по данным Лесопожарного центра, действует 41 лесной пожар на площади в 198,4 тыс. га. Все они зарегистрированы на севере — в Кежемском, Мотыгинском, Богучанском, Казачинском, Енисейском районах и в Эвенкии.

В тушении пожаров, которые расположены в доступной принимают участие 470 человек, задействовано 28 единиц техники. Но большую их часть никто не тушит — это 12 пожаров на площади в 166 тыс. га.

Напомним, в конце июля в Красноярском крае лес горел на площади почти в миллион гектаров. Отказ от тушения леса в министерстве объясняли тем, что это слишком дорого. В пресс-службе министерства заявляют, что причиной большей части пожаров являются грозы.

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