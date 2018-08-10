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10:54 (мск), источник: Восток Медиа

Синоптики сообщили приморцам приятную новость

Оптимистичный прогноз погоды на выходные дали синоптики. Они обещают, что ближайшие два дня будут благоприятны для поездки на дачу и отдыха на море, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на портал «Примпогода».

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Источник: Восток Медиа

Приморцы ощутят повышение температуры к вечеру 10 августа. Днём в субботу максимальная температура воздуха достигнет +25 градусов. Тёплая погода сохранится и в ночное время суток — до +20.

В воскресенье, 12 августа, синоптики обещают солнечную погоду. По их прогнозам, будет теплее, чем в субботу.

На этой неделе погодные условия не очень порадовали жителей Приморья. Всю неделю в крае было облачно, временами дождливо.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», погода, возможно, не даст побывать на морском берегу приморцам и на следующей неделе. Край может задеть тайфун «Яги». Сейчас существует две версии траектории стихии.

Согласно первой и основной теории тайфун может задеть южную и юго-восточную часть Приморья северной шапкой. Это случится ориентировочно 14 августа. В этом случае на юго-востоке края возможны интенсивные дожди количеством более 50 миллиметров.

По второй версии с 13 по 14 августа над Приморьем пронесётся атмосферный фронт, который вызовет ливни с грозами. Вслед за этим фронтом в регионе заметно посвежеет в утреннее и вечернее время — дело идёт к осени.

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