Сколько приморцам стоит собрать ребёнка в школу?
РИА VladNews посчитало, сколько потратят родители в этом год.
РИА VladNews посчитало, сколько потратят родители в этом год.
Всего три недели осталось до начала учебного года, родители уже начинают готовить своих детей к школе. РИА VladNews подсчитало, во сколько родителям обойдётся обеспечение ребёнка всем необходимым.
Самое габаритное и дорогое — рюкзак. Выбор школьных рюкзаков огромен. Учащимся начальной школы можно купить рюкзак стоимостью от 1000 рублей. Рюкзак старшеклассника — от 1500 рублей. Цена зависит от размера, материала, качества, количества отделений, наличия анатомической спинки, светоотражающих элементов, прорезиненного дна, нагрудного ремня и так далее. Качественные рюкзаки, отвечающие всем требованиям взыскательных родителей, стоят не менее 3500 рублей.
Займёмся наполнением. Шариковые ручки — 10 штук с синим стержнем обойдутся приблизительно в 100 рублей. По одной ручке зелёного и красного цвета — ещё 30 рублей. Простые карандаши средней твёрдости — 10 штук за 50 рублей. Ластики — 40 рублей за пару штук. Точилка — 20 рублей. Пара линеек — ещё 40 рублей. В старшей школе понадобится циркуль стоимостью около 150 рублей. Письменные принадлежности, как и тетради, можно покупать наборами, так выйдет немного дешевле.
Для уроков ИЗО и технологии нужен набор цветных карандашей — 160 рублей за 18 цветов, несколько альбомов для рисования — 160 рублей, краски — 120 рублей за небольшой набор, кисточки — 45 рублей за набор,
Подведём итог: покупка всей всех необходимой канцелярии для первоклассника обойдется родителям примерно в 4000 рублей, собрать ребёнка постарше выйдет немного дешевле, если у него уже нет уроков труда и ИЗО — около 3000 рублей, а если они ещё есть — также около 4000 рублей.