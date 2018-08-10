Сколько приморцам стоит собрать ребёнка в школу?

Источник: РИА "Новости"

Всего три недели осталось до начала учебного года, родители уже начинают готовить своих детей к школе. РИА VladNews подсчитало, во сколько родителям обойдётся обеспечение ребёнка всем необходимым.

Самое габаритное и дорогое — рюкзак. Выбор школьных рюкзаков огромен. Учащимся начальной школы можно купить рюкзак стоимостью от 1000 рублей. Рюкзак старшеклассника — от 1500 рублей. Цена зависит от размера, материала, качества, количества отделений, наличия анатомической спинки, светоотражающих элементов, прорезиненного дна, нагрудного ремня и так далее. Качественные рюкзаки, отвечающие всем требованиям взыскательных родителей, стоят не менее 3500 рублей.

Мешок для сменной обуви обойдется примерно в 100 рублей. А вместительный пенал — 150 рублей.

Займёмся наполнением. Шариковые ручки — 10 штук с синим стержнем обойдутся приблизительно в 100 рублей. По одной ручке зелёного и красного цвета — ещё 30 рублей. Простые карандаши средней твёрдости — 10 штук за 50 рублей. Ластики — 40 рублей за пару штук. Точилка — 20 рублей. Пара линеек — ещё 40 рублей. В старшей школе понадобится циркуль стоимостью около 150 рублей. Письменные принадлежности, как и тетради, можно покупать наборами, так выйдет немного дешевле.

Для уроков ИЗО и технологии нужен набор цветных карандашей — 160 рублей за 18 цветов, несколько альбомов для рисования — 160 рублей, краски — 120 рублей за небольшой набор, кисточки — 45 рублей за набор, стаканчик-непроливайка — 15 рублей, цветная бумага и цветной картон — 180 рублей за несколько наборов, ножницы — 30 рублей, клей — 45 рублей, пластилин — 120 рублей за 12 цветов. Папка, чтобы сложить всё это богатство — 220 рублей. Может понадобиться также и фартук, который обойдется в 300 рублей.

Количество и размер тетрадей зависит от того, в какой класс идёт ребёнок. Первоклашке пригодится по 10 тонких тетрадей в клетку и линейку — 170 рублей за всё. Понадобится им и папка для тетрадей — ещё 200 рублей. Старшеклассникам пригодятся тетради по 48 листов на все предметы и несколько тонких для сдачи учителю на проверку — выйдет около 700 рублей на год. Обложки для тетрадей и учебников — 10 штук за 150 рублей. И самое главное — дневник — 140 рублей.