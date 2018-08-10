Массовое захоронение времен Хазарского каганата нашли в Крыму
10 августа.
10 августа.
«Некоторые погребенные лежали в неестественных позах. Так, например, один как будто прижимал руки к голове. У зачищавших его скелет сложилось впечатление, что несчастного просто закопали живьем, и он пытался хоть
Всего на небольшом участке раскопа найдено десять скелетов. «Черепа сильно повреждены, нельзя понять, имели они
Археологам пока понятно только одно: смерть десятка человек произошла одновременно, и с их телами не церемонились. «Просто сваливали в одну кучу. При этом вообще не клали
В средневековье на некрополе
Первые же захоронения появились там еще в античности, были представлены монументальными склепами и могилами в виде каменных ящиков.
«В
Хазарский каганат (650−969 годы) — средневековое государство, созданное кочевым народом — хазарами. Каганат контролировал территорию Предкавказья, нижнего и среднего Поволжья, современного