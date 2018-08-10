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09:56 (мск), источник: Интерфакс

Массовое захоронение времен Хазарского каганата нашли в Крыму

10 августа. Interfax-Russia.ru — Массовое захоронение людей времен раннего средневековья обнаружили археологи в ходе раскопок на некрополе Кыз-Аул на востоке Крыма, сообщил фонд «Археология».

«Некоторые погребенные лежали в неестественных позах. Так, например, один как будто прижимал руки к голове. У зачищавших его скелет сложилось впечатление, что несчастного просто закопали живьем, и он пытался хоть как-то закрыть лицо перед смертью», — приводятся в пресс-релизе слова директора по развитию фонда Олега Маркова.

Всего на небольшом участке раскопа найдено десять скелетов. «Черепа сильно повреждены, нельзя понять, имели они какие-то прижизненные травмы или нет. С этим должны разбираться уже антропологи. Может, это были жертвы массовой резни, а, может, и люди, погибшие во время эпидемии», — отметил О. Марков.

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Археологам пока понятно только одно: смерть десятка человек произошла одновременно, и с их телами не церемонились. «Просто сваливали в одну кучу. При этом вообще не клали какого-то сопутствующего погребального инвентаря», — говорится в пресс-релизе.

В средневековье на некрополе Кыз-Аул на Керченском полуострове хоронили усопших представители так называемой салтово-маяцкой культуры, которых ученые ассоциируют с жителями Хазарского каганата.

Первые же захоронения появились там еще в античности, были представлены монументальными склепами и могилами в виде каменных ящиков.

«В VIII—IX вв.еке нашей эры они (представители каганата — ИФ) ограбили каменные склепы и стали использовать их в качестве жилищ. Тут же рядом хоронили уже своих сородичей в грунтовых ямах», — сообщает фонд «Археология».

Хазарский каганат (650−969 годы) — средневековое государство, созданное кочевым народом — хазарами. Каганат контролировал территорию Предкавказья, нижнего и среднего Поволжья, современного северо-западного Казахстана, а также Приазовье, восточную часть Крыма, степи и лесостепи Восточной Европы вплоть до Днепра.

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