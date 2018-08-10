Жители Красноярска жалуются на нашествие насекомых

Красноярск атаковали насекомые. Жители жалуются на нашествие тополиной моли и вкладывают фотографии в соцсети.

В комментариях пользователи отметили, что такую же картину наблюдают в «Белых росах», Ленинском районе, Черёмушках. Некоторые красноярцы связывают нашествие насекомых с тем, что в некоторых районах города перестали белить и обрабатывать деревья.