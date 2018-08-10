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09:42 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жители Красноярска жалуются на нашествие насекомых

Люди предполагают, что это тополиная моль.

Красноярск атаковали насекомые. Жители жалуются на нашествие тополиной моли и вкладывают фотографии в соцсети.

Группе «ЧП-Красноярск» житель микрорайона Северного выложил фото, на котором видно, как входную дверь подъезда облепила моль.

В комментариях пользователи отметили, что такую же картину наблюдают в «Белых росах», Ленинском районе, Черёмушках. Некоторые красноярцы связывают нашествие насекомых с тем, что в некоторых районах города перестали белить и обрабатывать деревья.

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