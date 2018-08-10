Жители Красноярска жалуются на нашествие насекомых
Люди предполагают, что это тополиная моль.
Люди предполагают, что это тополиная моль.
Красноярск атаковали насекомые. Жители жалуются на нашествие тополиной моли и вкладывают фотографии в соцсети.
Группе «ЧП-Красноярск» житель микрорайона Северного выложил фото, на котором видно, как входную дверь подъезда облепила моль.
В комментариях пользователи отметили, что такую же картину наблюдают в «Белых росах», Ленинском районе, Черёмушках. Некоторые красноярцы связывают нашествие насекомых с тем, что в некоторых районах города перестали белить и обрабатывать деревья.