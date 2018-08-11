Как выглядит самая живописная аллея в Ирландии (фото)
Словно декорация к фильму.
Словно декорация к фильму.
Около деревни Армой в графстве Антрим в Северной Ирландии находится одно из самых знаменитых туристических мест в стране. Это древесный тоннель «Темная аллея».
Аллея состоит из огромных и переплетенных между собой буковых деревьев, высаженных на этом месте около 300 лет назад.
Семейство Стюартов посадило буки в 1750 году, чтобы производить впечатление на гостей, приезжавших в их особняк. Сейчас вместо поместья здесь находится огромный
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