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11:58 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит самая живописная аллея в Ирландии (фото)

Словно декорация к фильму.

Около деревни Армой в графстве Антрим в Северной Ирландии находится одно из самых знаменитых туристических мест в стране. Это древесный тоннель «Темная аллея».

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Аллея состоит из огромных и переплетенных между собой буковых деревьев, высаженных на этом месте около 300 лет назад.

Семейство Стюартов посадило буки в 1750 году, чтобы производить впечатление на гостей, приезжавших в их особняк. Сейчас вместо поместья здесь находится огромный гольф-клуб, а вот буковая «Темная аллея» до сих пор удивляет многочисленных туристов, которые едут сюда исключительно ради нее.

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