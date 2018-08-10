Историк назвал лучшие периоды в истории Молдовы
Когда Молдова активнее развивалась и когда людям в стране жилось лучше всего, рассказал историк.
Когда Молдова активнее развивалась и когда людям в стране жилось лучше всего, рассказал историк.
КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Историк Владислав Гросул в ходе
«Отрезок с 1812 по 1818 — был достаточно спокойным. Тогда молдаване и другие жители страны понимали, что наступило особое, мирное время. Не будет войны и набегов», — объяснил историк. Историк назвал лучшие периоды в истории Молдовы.
Он уточнил, что тогда территория между Днестром и Прутом вошла в состав Российской империи, сформировав Бессарабскую губернию. Годы до
«Неплохой период выдался в начале ХХ века. Бессарабия в
По его словам, Бессарабия в то время по сравнению с среднерусскими губерниями жила намного лучше. В развитии нашего края, как отметил историк, сыграл важную роль Одесский порт, через который поставлялись крупнейшие партии зерна. Другим важным партнером нашей страны стала
Говоря о лучших периодах в истории нашей страны, ученый отталкивался от того факта, насколько спокойно и хорошо жили люди в нашей стране. К сожалению, Молдова на протяжении веков была вынуждена отбиваться от набегов соседних стран, а также не раз становилась театром военных действий.
В эти периоды помощь всегда приходила из России — это в торговле и главное в