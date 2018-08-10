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10:59 (мск), источник: Sputnik.md

Историк назвал лучшие периоды в истории Молдовы

Когда Молдова активнее развивалась и когда людям в стране жилось лучше всего, рассказал историк.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Историк Владислав Гросул в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова назвал лучшие периоды в истории нашей страны.

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«Отрезок с 1812 по 1818 — был достаточно спокойным. Тогда молдаване и другие жители страны понимали, что наступило особое, мирное время. Не будет войны и набегов», — объяснил историк. Историк назвал лучшие периоды в истории Молдовы.

Он уточнил, что тогда территория между Днестром и Прутом вошла в состав Российской империи, сформировав Бессарабскую губернию. Годы до русско-турецких войн также выдались для страны относительно спокойными. А после подписания Берлинского трактата по завершению русско-турецкой войны 1877−1878 годов, Бессарабская губерния окончательно взяла курс на активное развитие, рассказал историк. Он особенно выделил начало XX века.

«Неплохой период выдался в начале ХХ века. Бессарабия в общем-то стала одной из самых процветающих губерний России. Она занимала пятое место по производству зерна, первое — по производству табака, винограда и вина», — подчеркнул Гросул.

По его словам, Бессарабия в то время по сравнению с среднерусскими губерниями жила намного лучше. В развитии нашего края, как отметил историк, сыграл важную роль Одесский порт, через который поставлялись крупнейшие партии зерна. Другим важным партнером нашей страны стала Австро-Венгрия, благодаря общей границе с этим государством, Бессарабия могла проводить важные торговые операции.

Говоря о лучших периодах в истории нашей страны, ученый отталкивался от того факта, насколько спокойно и хорошо жили люди в нашей стране. К сожалению, Молдова на протяжении веков была вынуждена отбиваться от набегов соседних стран, а также не раз становилась театром военных действий.

В эти периоды помощь всегда приходила из России — это в торговле и главное в военно-политической ситуации. Имея таких друзей, страна набирала не только силы и мощь, но и время твердо встать на ноги.

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