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09:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Сочи пройдет праздник мороженого

Праздник мороженого пройдет на площади Южного мола 11 августа. В нем смогут принять участие все желающие.

У входа на площадь нужно будет забрать свой «Паспорт игрока», выбрать конкурс и поучаствовать в нем.

— Пять наклеек в паспорте дадут шанс получить запас пломбира или настольный футбол, а семь наклеек — забрать гарантированный приз — «палки-стучалки», — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе администрации города.

Главный приз — Кубок Пломбирного Чемпиона. Получив его, вам дадут семейный запас лакомства.

Кроме того, гостей ждут семь игровых зон и большой ассортимент мороженого.

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