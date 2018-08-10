В Сочи пройдет праздник мороженого
Праздник мороженого пройдет на площади Южного мола 11 августа. В нем смогут принять участие все желающие.
Праздник мороженого пройдет на площади Южного мола 11 августа. В нем смогут принять участие все желающие.
У входа на площадь нужно будет забрать свой «Паспорт игрока», выбрать конкурс и поучаствовать в нем.
— Пять наклеек в паспорте дадут шанс получить запас пломбира или настольный футбол, а семь наклеек — забрать гарантированный приз — «палки-стучалки», — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в
Главный приз — Кубок Пломбирного Чемпиона. Получив его, вам дадут семейный запас лакомства.
Кроме того, гостей ждут семь игровых зон и большой ассортимент мороженого.