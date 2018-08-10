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09:29 (мск), источник: Volga News

За три года соцработники, отговорившие женщин от абортов, спасли жизни 705 детей

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области подвело итоги работы службы семьи.

Источник: Reuters

Организация занимается ранним выявлением семейного неблагополучия; профилактикой социального сиротства; жизнеустройством детей-сирот; сопровождением замещающих, многодетных семей; работой с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.

В качестве инновации службы ведомство отмечает внедрение технологии медиации для примирения конфликтующих сторон при работе с семьями, находящимися в предразводной ситуации. Также разработан межведомственный алгоритм экстренной и длительной психологической помощи несовершеннолетним, у которых возникли суицидальные мысли и намерения. Практикуется наставничество социально активных граждан над воспитанниками организаций для детей-сирот.

Кроме того, психологи совместно с врачами-гинекологами проводят консультирование, направленное на сохранение беременности женщин, которые намерены избавиться от своего будущего ребенка.

В результате за три года работы по методике доабортного консультирования психологам службы семьи удалось спасти жизнь 705 детям, которые пополнили ряды жителей Самарской области. А это практически численность учеников средней школы, где в каждой параллели по три класса.

В Самарской области ежегодно увеличивается количество многодетных семей. За последние семь лет их стало в 2,5 раза больше. Причем за последние три года рост составил более чем в два раза: в 2010 году в регионе насчитывалось 10,7 тыс. многодетных семей, а в 2017-м их стало 23,6 тысячи. В министерстве отмечают, что многодетность растет именно за счет увеличения количества благополучных семей.

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