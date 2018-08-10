За три года соцработники, отговорившие женщин от абортов, спасли жизни 705 детей

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Организация занимается ранним выявлением семейного неблагополучия; профилактикой социального сиротства; жизнеустройством детей-сирот; сопровождением замещающих, многодетных семей; работой с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации.

В качестве инновации службы ведомство отмечает внедрение технологии медиации для примирения конфликтующих сторон при работе с семьями, находящимися в предразводной ситуации. Также разработан межведомственный алгоритм экстренной и длительной психологической помощи несовершеннолетним, у которых возникли суицидальные мысли и намерения. Практикуется наставничество социально активных граждан над воспитанниками организаций для детей-сирот.

Кроме того, психологи совместно с врачами-гинекологами проводят консультирование, направленное на сохранение беременности женщин, которые намерены избавиться от своего будущего ребенка.

В результате за три года работы по методике доабортного консультирования психологам службы семьи удалось спасти жизнь 705 детям, которые пополнили ряды жителей Самарской области. А это практически численность учеников средней школы, где в каждой параллели по три класса.