Футбольный «Енисей» «загнал» коня перед матчем с ЦСКА
Перед игрой в социальных сетях появился шуточный ролик.
Перед игрой в социальных сетях появился шуточный ролик.
В группе ФК «Енисей» появился шуточный анонс, посвященный завтрашнему матчу с ЦСКА. В видеоролике лев пытается поймать коня — главный символов московского клуба. «Хищник» носится за «жертвой» по улицам города и наконец загоняет коня в тихий переулок.
«Круто, что снимаете такие превьюшки к матчам», — написал один из болельщиков в комментариях.
Напомним, завтра, 11 августа, красноярский «Енисей» в Тюмени встретится с московским ЦСКА. Игру будет транслировать телеканал