Футбольный «Енисей» «загнал» коня перед матчем с ЦСКА

В группе ФК «Енисей» появился шуточный анонс, посвященный завтрашнему матчу с ЦСКА. В видеоролике лев пытается поймать коня — главный символов московского клуба. «Хищник» носится за «жертвой» по улицам города и наконец загоняет коня в тихий переулок.

«Круто, что снимаете такие превьюшки к матчам», — написал один из болельщиков в комментариях.

Напомним, завтра, 11 августа, красноярский «Енисей» в Тюмени встретится с московским ЦСКА. Игру будет транслировать телеканал Матч-ТВ. Красноярские футболисты получили право выступать в российской премьер-лиге по итогам прошлого сезона в ФНЛ. Стартовый матч с «Зенитом» «Енисей» проиграл со счетом 0:2. Вторую встречу с грозненским «Ахматом» красноярцы также провели неудачно — 0:1 в пользу соперников.