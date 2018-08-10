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09:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутском районе завершился ремонт дороги к поселку Березовый

Ремонт подъезда к поселку индивидуальной застройки Березовый завершился в Иркутском районе.

Источник: РИА "Новости"

Ремонт подъезда к поселку индивидуальной застройки Березовый завершился в Иркутском районе. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба регионального правительства.

На дороге восстановили земляное полотно, а также кюветы. Общая протяженность участка составила 1,2 км.

Из областного бюджета было выделено 13,2 млн рублей. Для обеспечения безопасности движения на примыканиях и основной дороге предусмотрена установка новых дорожных знаков на металлических стойках и пластиковых сигнальных столбиков, а также нанесение дорожной разметки.

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