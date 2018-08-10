Керченская паромная переправа возобновила работу

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям», — говорится в сообщении.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, днем в четверг, 9 августа, работа переправы была приостановлена в связи с усилением ветра в акватории Керченского пролива до 20 м/c.