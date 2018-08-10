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09:46 (мск), источник: РИА Крым

Керченская паромная переправа возобновила работу

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг — РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа возобновила работу после нескольких часов простоя из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе «Морской дирекции», что является оператором переправы.

Источник: РИА "Новости"

«Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям», — говорится в сообщении.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, днем в четверг, 9 августа, работа переправы была приостановлена в связи с усилением ветра в акватории Керченского пролива до 20 м/c.

Ранее «Морская дирекция» предупреждала о возможных перебоях в работе паромов из-за прогнозируемой в Крыму непогоды.

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