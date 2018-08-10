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09:25 (мск), источник: Volga News

В Самаре начался прием заявлений на добычу лося и сибирской косули

Начиная с 10 августа 2018 года департамент охоты и рыболовства Самарской области проводит прием заявок от физических лиц на участие в жеребьевке по распределению разрешений на добычу косули сибирской и лося.

Прием заявок проводится до 28 августа по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 218. Жеребьевка по распределению разрешений состоится там же, 5 сентября 2018 года в 14.00.

Напомним, добыча косули сибирской будет осуществляться на территории общедоступных охотничьих угодий (далее — ОдОУ) муниципальных районов Богатовский, Борский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Елховский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Хворостянский, Самарской области, лося — на территории ОдОУ муниципальных районов Кинельский, Камышлинский.

Сроки охоты — с 1 октября по 31 декабря 2018 года.

Заявка подается:

1) лично;
2) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
3) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

В заявке указываются:

1) фамилия, имя, отчество (если имеется), дата рождения физического лица;
2) номер охотничьего билета физического лица;
3) вид, пол, возраст охотничьего ресурса, в распределении разрешения на добычу которого намерено участвовать физическое лицо;
4) наименование муниципального района Самарской области, на территории общедоступных охотничьих угодий которого физическое лицо планирует осуществить охоту;
5) контактный номер телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с физическим лицом.

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