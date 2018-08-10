В Самаре начался прием заявлений на добычу лося и сибирской косули

Прием заявок проводится до 28 августа по адресу: г. Самара, ул. Ерошевского, дом 3, каб. 218. Жеребьевка по распределению разрешений состоится там же, 5 сентября 2018 года в 14.00.
Напомним, добыча косули сибирской будет осуществляться на территории общедоступных охотничьих угодий (далее — ОдОУ) муниципальных районов Богатовский, Борский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Елховский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Клявлинский, Хворостянский, Самарской области, лося — на территории ОдОУ муниципальных районов Кинельский, Камышлинский.
Сроки охоты — с 1 октября по 31 декабря 2018 года.
1) лично;
2) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
3) в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
1) фамилия, имя, отчество (если имеется), дата рождения физического лица;
2) номер охотничьего билета физического лица;
3) вид, пол, возраст охотничьего ресурса, в распределении разрешения на добычу которого намерено участвовать физическое лицо;
4) наименование муниципального района Самарской области, на территории общедоступных охотничьих угодий которого физическое лицо планирует осуществить охоту;
5) контактный номер телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с физическим лицом.