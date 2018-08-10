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10:51 (мск), источник: Newslab.ru

В выходные на дорогах Красноярского края будет дежурить больше полицейских

На загруженных дорогах появятся камеры, а аварийные участки будут контролировать гражданские автомобили под управлением полицейских.

Источник: РИА "Новости"

В дорожной полиции Красноярского края сообщили об увеличении количества нарядов ДПС на выходных.

Как пояснили в пресс-службе краевого управления ГИБДД, на дороги Красноярского края выйдет на 25% больше полицейских машин. Стражи порядка будут проверять водителей на опьянение, пресекать превышение скоростного режима, выезд автомобилей на полосу встречного движения и другие нарушения правил дорожного движения.

На наиболее загруженных трассах полицейские обещают выставить камеры для фото и видеофиксации нарушений, а также патрулировать трассы на гражданских автомобилях.

«Как правило в выходные дни основными причинами совершения ДТП с тяжкими последствиями являются нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения, опрокидывания транспортных средств и наезды на пешеходов», — пояснили такое усиление в пресс-службе.

В краевом управлении МЧС также напомнили правила оказания помощи людям, попавшим в ДТП. Спасатели просят автомобилистов не проезжать мимо аварии, особенно, если она произошла на трассе, а оказывать посильную помощь. В первую очередь, это может быть обозначение места ДТП и вызов скорой помощи для пострадавших. Пока экстренные службы добираются до места происшествия, очевидцы могут отключить аккумулятор у разбитого автомобиля, остановить кровотечение у пострадавшего. Если человек заблокирован в машине, не стоит пытаться достать его из автомобиля — таким образом можно причинить ему еще более тяжелые травмы. Исключение составляет случай, когда машина загорелась.

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