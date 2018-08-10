В выходные на дорогах Красноярского края будет дежурить больше полицейских
На загруженных дорогах появятся камеры, а аварийные участки будут контролировать гражданские автомобили под управлением полицейских.
На загруженных дорогах появятся камеры, а аварийные участки будут контролировать гражданские автомобили под управлением полицейских.
В дорожной полиции Красноярского края сообщили об увеличении количества нарядов ДПС на выходных.
Как пояснили в
«Как правило в выходные дни основными причинами совершения ДТП с тяжкими последствиями являются нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения, опрокидывания транспортных средств и наезды на пешеходов», — пояснили такое усиление в
В краевом управлении МЧС также напомнили правила оказания помощи людям, попавшим в ДТП. Спасатели просят автомобилистов не проезжать мимо аварии, особенно, если она произошла на трассе, а оказывать посильную помощь. В первую очередь, это может быть обозначение места ДТП и вызов скорой помощи для пострадавших. Пока экстренные службы добираются до места происшествия, очевидцы могут отключить аккумулятор у разбитого автомобиля, остановить кровотечение у пострадавшего. Если человек заблокирован в машине, не стоит пытаться достать его из автомобиля — таким образом можно причинить ему еще более тяжелые травмы. Исключение составляет случай, когда машина загорелась.