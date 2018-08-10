В выходные на дорогах Красноярского края будет дежурить больше полицейских

Как пояснили в пресс-службе краевого управления ГИБДД, на дороги Красноярского края выйдет на 25% больше полицейских машин. Стражи порядка будут проверять водителей на опьянение, пресекать превышение скоростного режима, выезд автомобилей на полосу встречного движения и другие нарушения правил дорожного движения.

В краевом управлении МЧС также напомнили правила оказания помощи людям, попавшим в ДТП. Спасатели просят автомобилистов не проезжать мимо аварии, особенно, если она произошла на трассе, а оказывать посильную помощь. В первую очередь, это может быть обозначение места ДТП и вызов скорой помощи для пострадавших. Пока экстренные службы добираются до места происшествия, очевидцы могут отключить аккумулятор у разбитого автомобиля, остановить кровотечение у пострадавшего. Если человек заблокирован в машине, не стоит пытаться достать его из автомобиля — таким образом можно причинить ему еще более тяжелые травмы. Исключение составляет случай, когда машина загорелась.