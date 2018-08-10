В Хабаровском крае из-за паводка закрыли пляж
«Большая вода» подбирается к Амурску.
«Большая вода» подбирается к Амурску.
Гребень паводка продолжает идти по территории Хабаровского края. Сейчас «большая вода» постепенно смещается к Комсомольску, повышая по пути следования уровень Амура.
Уровень Амура, как сообщает
— Погода стоит довольно жаркая, желающих окунуться в водоем и освежиться становится все больше. А в период паводка течение становится гораздо сильнее, поэтому мы работаем в усиленном режиме, — отметил Равиль Латыпов, главный государственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края.
В Комсомольске безопасно можно отдохнуть в парке Силинском, в поселке Солнечный — на озере Хрустальном.