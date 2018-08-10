В Хабаровском крае из-за паводка закрыли пляж

Гребень паводка продолжает идти по территории Хабаровского края. Сейчас «большая вода» постепенно смещается к Комсомольску, повышая по пути следования уровень Амура. Из-за этого в регионе стало на одно место массового отдыха у воды меньше.

Уровень Амура, как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России, хоть и снижается, но водность по-прежнему остается высокой. Соответственно, купание в реке опасно, так как под водой могут находиться затопленные конструкции, течением создаются водовороты и ямы, приносит мусор. Плюс ко всему из-за паводка в воде становится больше загрязняющих веществ, которые могут вызвать целый букет опасных заболеваний. В связи с этим было принято решение закрыть центральный пляж города Амурск.

— Погода стоит довольно жаркая, желающих окунуться в водоем и освежиться становится все больше. А в период паводка течение становится гораздо сильнее, поэтому мы работаем в усиленном режиме, — отметил Равиль Латыпов, главный государственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края.

Отдохнуть у воды в крае можно в восьми местах. В Хабаровске это базы «Аризона» (поселок Березовка), «Белый парус» (село Виноградовка), туркомплекс «Заимка Плюснина», «Экопарк» (село Воронежское), спортивно-стрелковый комплекс «Волконский» (село Князе-Волконское).