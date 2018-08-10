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09:29 (мск), источник: Apiural.ru

В выходные в Екатеринбурге станет немного теплее

В субботу пройдут кратковременные дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 66% 758 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

ЕКАТЕРИНБУРГ. В выходные в Екатеринбурге незначительно потеплеет. Днем столбики термометров будут колебаться в районе 20−24 градусов, ночью — плюс 10. В субботу пройдут кратковременные дожди.

В субботу, 11 августа, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем — плюс 21, ночью — плюс 15. Ветер северо-западный, 6−8 метров в секунду, ночью порывы до 15.

В воскресенье, 12 августа, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем — плюс 24, ночью — плюс 10. Ветер северо-западный.

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