В выходные в Екатеринбурге станет немного теплее
В субботу пройдут кратковременные дожди.
В субботу пройдут кратковременные дожди.
ЕКАТЕРИНБУРГ. В выходные в Екатеринбурге незначительно потеплеет. Днем столбики термометров будут колебаться в районе 20−24 градусов, ночью — плюс 10. В субботу пройдут кратковременные дожди.
В субботу, 11 августа, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем — плюс 21, ночью — плюс 15. Ветер
В воскресенье, 12 августа, переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем — плюс 24, ночью — плюс 10. Ветер