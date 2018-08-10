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15:39 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми около Центрального рынка появится сквер

Зелёное пространство создадут возле улицы Крылова.

Сквер появится возле Центрального рынка в Перми.

Как сообщили «АиФ-Прикамье» в пресс-службе городской администрации, зелёное пространство для отдыха появится на участке около здания по улице Крылова, 36. Площадь территории — около 928 квадратных метров.

В поддержку создания на участке сквера во время публичных слушаний собрали более 200 подписей, сообщает департамент градостроительства и архитектуры Перми.

«Комиссия по землепользованию и застройке города единогласно признала результаты публичных слушаний состоявшимися, а также рекомендовала направить проект на рассмотрение Пермской гордуме Решение комиссии по землепользованию и застройке Перми будет учитываться при дальнейшей работе по развитию мест отдыха в городе», — прокомментировали ситуацию «АиФ-Прикамье» в пресс-службе администрации Перми.

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