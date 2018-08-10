В Перми около Центрального рынка появится сквер

Сквер появится возле Центрального рынка в Перми.

Как сообщили «АиФ-Прикамье» в пресс-службе городской администрации, зелёное пространство для отдыха появится на участке около здания по улице Крылова, 36. Площадь территории — около 928 квадратных метров.

В поддержку создания на участке сквера во время публичных слушаний собрали более 200 подписей, сообщает департамент градостроительства и архитектуры Перми.