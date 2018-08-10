В Перми около Центрального рынка появится сквер
Зелёное пространство создадут возле улицы Крылова.
Зелёное пространство создадут возле улицы Крылова.
Сквер появится возле Центрального рынка в Перми.
Как сообщили «АиФ-Прикамье» в
В поддержку создания на участке сквера во время публичных слушаний собрали более 200 подписей, сообщает департамент градостроительства и архитектуры Перми.
«Комиссия по землепользованию и застройке города единогласно признала результаты публичных слушаний состоявшимися, а также рекомендовала направить проект на рассмотрение Пермской гордуме Решение комиссии по землепользованию и застройке Перми будет учитываться при дальнейшей работе по развитию мест отдыха в городе», — прокомментировали ситуацию «АиФ-Прикамье» в