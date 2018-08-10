«Наливные, золотые»: Роскачество рассказало, как выбрать яблоки

Источник: СС0/lumix2004

«Яблоки пройдут проверку по 46 показателям качества и безопасности: фрукты пройдут строгую органолептическую оценку (внешний вид, наличие дефектов, вкус и запах, состояние мякоти) — это позволит понять, насколько зрелые плоды можно купить летом», — говорится в сообщении.

Читайте также Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь

Эксперты Роскачества также исследуют яблоки на безопасность: во фруктах будут проверять наличие токсичных элементов, пестицидов, ГМО, повреждений сельскохозяйственными вредителями, а также микробиологические показатели, например — сальмонеллы.

«Не меньше внимания будет уделено полезности продукта — в ходе исследования специалисты проверят содержание железа, пектина, каротина, клетчатки и йода», — замечает Роскачество. Помимо этого, эксперты проверят яблоки на наличие нитратов и пестицидов.

Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова, слова которой приводятся в релизе, отметила, что один из самых распространенных страхов потребителей в отношении плодоовощной продукции касается содержания в них нитратов.

В случае с фруктами, которые растут на деревьях — страх не обоснован. Яблоки мы срываем с дерева, поэтому они не получают всех тех вредных веществ, которые содержатся в почве, включая нитраты. Нитраты, как правило, могут скапливаться в корневой зоне растения, поэтому они не содержатся в большом количестве в самих плодах. Людмила Викулова Директор департамента исследований Роскачества

Эх, яблочко

Роскачество указывает, что, согласно ГОСТ на свежие яблоки, реализуемые в рознице, фрукты должны быть целыми, чистыми, без излишней внешней влажности и без постороннего запаха и привкуса. «Сухая поверхность — важное условие длительной сохраняемости продукции, так как в этом случае не развиваются многие патогенные микроорганизмы», — указывается в релизе.

Специалисты Роскачества советуют обратить внимание на яблочную «оболочку»: кожица плода не должна быть повреждена вредителями или болезнями.

«Подобные повреждения очевидны: такие яблоки морщинистые, вспухшие (легче продавливаются пальцами, чем здоровые плоды), иногда с маленькими вдавленными пятнышками диаметром 2−3 миллиметра темнее основного цвета кожицы», — поясняет организация.

Однако отдельные внешние дефекты на кожуре допускаются.

Например, на яблоках могут быть незначительные механические повреждения, которые возникают в процессе транспортировки. Допускаются и коричневые пятна, которые могут слегка выходить за пределы полости плодоножки, но не могут быть шероховатыми.

Читайте также Секрет авокадо и мифы о яблоках: назван способ безопасно есть фрукты

«Что касается размера, наибольший поперечный диаметр плода должен быть не менее 60 миллиметров, масса плода — не менее 90 грамм. Не стоит уделять особое внимание плодоножке — она не влияет на качество фруктов. Также плоды не должны быть перезрелыми: яблоки с мучнистой и потемневшей мякотью, полностью потерявшие признаки зрелости, не пригодны для потребления», — добавляет Роскачество.

При выборе упакованных яблок в магазине стоит уделить внимание упаковке. Потребительские упаковочные единицы, масса яблок в которых не менее 3 килограммов, должны быть достаточно жесткими для обеспечения сохранности продукта. На упаковке должно отображаться наименование продукта, страна его происхождения, товарный сорт, масса нетто, дата сбора и дата упаковывания, срок годности и условия хранения.