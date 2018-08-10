Жаркая погода без осадков прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие выходные
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в пятницу, 10 августа, ожидает облачная погода. Температура воздуха + 27 градусов, ветер 3 м/с. Без осадков.
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Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в пятницу, 10 августа, ожидает облачная погода. Температура воздуха + 27 градусов, ветер 3 м/с. Без осадков.
В субботу, 11 августа, ночью + 16 градусов. Днем + 28 градусов, ветер 2 м/с. Без осадков.
В воскресенье, 12 августа, ночью + 15 градусов. Днем + 27 градусов, ветер 3 /с. Без осадков.