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09:35 (мск), источник: НТА-Приволжье

Жаркая погода без осадков прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие выходные

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в пятницу, 10 августа, ожидает облачная погода. Температура воздуха + 27 градусов, ветер 3 м/с. Без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 66% 758 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

В субботу, 11 августа, ночью + 16 градусов. Днем + 28 градусов, ветер 2 м/с. Без осадков.

В воскресенье, 12 августа, ночью + 15 градусов. Днем + 27 градусов, ветер 3 /с. Без осадков.

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