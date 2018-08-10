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09:47 (мск), источник: NewsKo

Открылась регистрация на третий Молодёжный форум Прикамья

Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В рамках форума будут работать секции «Реновации. Комфортный город», «PRO бизнес и инновации», «Твори добро», «Молодежные медиа», «Спортивная молодежь», «Киберспорт» и «Культура». В качестве спикеров выступят предприниматели, спортсмены, ученые, журналисты, деятели искусства, дизайнеры — те, кто каждый день открывает новое, находит и воплощает в жизнь самые смелые идеи, создает тренды. Среди них Александр Аузан — декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Антон Шипулин — биатлонист, Эркен Кагаров — арт-директор студии Артемия Лебедева, Сергей Кущенко — спортивный менеджер, президент Единой лиги ВТБ и другие.

Кроме того, участники пройдут мастер-классы по организации событий в области спорта, творчества и культуры, посетят презентации бизнес-кейсов и медиапроектов.

Напомним, III Молодежный форум Пермского края пройдет 9 сентября на территории бывшего завода имени Шпагина. Зарегистрироваться для участия можно здесь, а за новостями и анонсами программы мероприятия можно знакомиться в официальной группе форума Вконтакте.

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