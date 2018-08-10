Шесть тысяч заявок подано на пермский марафон за месяц до его проведения

Больше шести тысяч заявок поступило на участие в пермском марафоне, сообщат его организаторы.

«После первого марафона, который состоялся в прошлом году, количество бегающих в Перми людей на набережной, в Черняевском лесу, экстрим-парке стало значительно больше. За год Пермский международный марафон стал брендом Пермского края. Наш марафон вышел за рамки спортивного события, стал городским праздником, стимулом еще раз подумать о своем образе жизни», — считает замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева.

Поскольку основной темой встречи стало правильное питание, министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов как спортсмен международного класса рассказал о его пользе с точки зрения важной составляющей во время подготовки к стартам.

На различные дистанции марафона зарегистрировалось свыше шести тысяч участников из России, Таджикистана, Турции, Италии, Норвегии, Катара, Иордании, Руанды. Пока самым опытным участником может стать 87-летняя жительница села Черновское, которая зарегистрировалась на дистанцию в три километра. Самым юным — пятимесячный малыш из Полазны, мама которого также намерена выйти на трехкилометровую дистанцию.