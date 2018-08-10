Шесть тысяч заявок подано на пермский марафон за месяц до его проведения
ПЕРМЬ, 10 августа, ФедералПресс. Мероприятие пройдет в два дня — 8 и 9 сентября.
ПЕРМЬ, 10 августа, ФедералПресс. Мероприятие пройдет в два дня — 8 и 9 сентября.
Больше шести тысяч заявок поступило на участие в пермском марафоне, сообщат его организаторы.
«После первого марафона, который состоялся в прошлом году, количество бегающих в Перми людей на набережной, в Черняевском лесу,
Поскольку основной темой встречи стало правильное питание, министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов как спортсмен международного класса рассказал о его пользе с точки зрения важной составляющей во время подготовки к стартам.
На различные дистанции марафона зарегистрировалось свыше шести тысяч участников из России, Таджикистана, Турции, Италии, Норвегии, Катара, Иордании, Руанды. Пока самым опытным участником может стать 87-летняя жительница села Черновское, которая зарегистрировалась на дистанцию в три километра. Самым юным — пятимесячный малыш из Полазны, мама которого также намерена выйти на трехкилометровую дистанцию.
Как писал ФедералПресс, первый пермский марафон собрал шесть тысяч участников из тринадцати стран.