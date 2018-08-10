Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Российский университет дружбы народов по заданию Россотрудничества проведет с 20 по 24 августа в Кишиневе, Бельцах и Комрате курсы повышения квалификации для педагогов образовательных организаций с преподаванием русского языка и обучением на русском языке.