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11:02 (мск), источник: Sputnik.md

Учителя русских школ Молдовы получили шанс повысить квалификацию

РУДН и Россотрудничество проведут курсы для учителей школ Молдовы с русским языком обучения.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Российский университет дружбы народов по заданию Россотрудничества проведет с 20 по 24 августа в Кишиневе, Бельцах и Комрате курсы повышения квалификации для педагогов образовательных организаций с преподаванием русского языка и обучением на русском языке.

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Участники курсов получат по окончанию занятий удостоверения о повышении квалификации.

Курсы проводятся в рамках мероприятия «Совершенствование условий для расширения русского языка в государствах-участниках Содружества Независимых Государств».

Учителя русского языка и литературы, а также другие учителя-предметники школ с русским языком обучения услышат лекции преподавателей РУДН Ирины Диневич, Светланы Зыряновой, Дмитрия Дивакова, Алексея Новикова, Марины Олейниковой и Карины Галай.

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