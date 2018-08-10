Омский чиновник — водителям: Не занимайте машинами дороги, не мешайте ремонту!

Я хочу обратиться к водителям. Все видят, на каких дорогах сейчас идет ремонт, но при этом все равно оставляют машины вдоль проезжей части. Этим они вынуждают рабочих останавливать рабочий процесс. Не надо мешать, это делается для нас, чтобы нам было комфортнее. Не занимайте дороги, не мешайте ремонту!

Александра Данилко начальник отдела организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта администрации Омска