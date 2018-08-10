Омский чиновник — водителям: Не занимайте машинами дороги, не мешайте ремонту!
В мэрии считают, что работы тормозят автовладельцы.
В мэрии считают, что работы тормозят автовладельцы.
Сегодня на
Я хочу обратиться к водителям. Все видят, на каких дорогах сейчас идет ремонт, но при этом все равно оставляют машины вдоль проезжей части. Этим они вынуждают рабочих останавливать рабочий процесс. Не надо мешать, это делается для нас, чтобы нам было комфортнее. Не занимайте дороги, не мешайте ремонту!
Добавим, что основные силы дорожников сейчас брошены на ремонт Красного Пути и Проспекта Карла Маркса.
Ранее стало известно, что на сэкономленные на торгах средства власти отремонтируют еще 6 магистралей.