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09:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Омский чиновник — водителям: Не занимайте машинами дороги, не мешайте ремонту!

В мэрии считают, что работы тормозят автовладельцы.

Сегодня на пресс-конференции, где обсуждался текущий ремонт дорог, чиновник мэрии прокомментировал действия водителей. По мнению начальника отдела организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта администрации Омска Александра Данилко, автовладельцы мешают дорожникам. Поэтому он сделал эмоциональное обращение к водителям:

Я хочу обратиться к водителям. Все видят, на каких дорогах сейчас идет ремонт, но при этом все равно оставляют машины вдоль проезжей части. Этим они вынуждают рабочих останавливать рабочий процесс. Не надо мешать, это делается для нас, чтобы нам было комфортнее. Не занимайте дороги, не мешайте ремонту!
Александра Данилко
начальник отдела организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта администрации Омска

Добавим, что основные силы дорожников сейчас брошены на ремонт Красного Пути и Проспекта Карла Маркса.

Ранее стало известно, что на сэкономленные на торгах средства власти отремонтируют еще 6 магистралей.

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