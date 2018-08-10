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09:54 (мск), источник: VLADNEWS

Приморские следователи переполошись из-за шикарной яхты

На борту яхты нашли оружие.

Уголовное дело в отношении русского и вьетнамца за неуплату таможенных платежей прекращено, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Два гражданина России и Социалистической Республики Вьетнам обвинялись в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «г» части 2 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенного группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Гражданин России был также обвинён по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение и ношение боеприпасов).

Указанные граждане уклонялись от уплаты таможенных платежей при осуществлении временного ввоза та таможенную территорию Евразийского экономического союза моторной яхты «AVAGLIANI», стоимостью не менее пяти миллионов евро.

В короткие сроки в результате грамотно организованного расследования, а также спланированных следственно-оперативных мероприятий совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Приморскому краю, Дальневосточной оперативной таможни Федеральной таможенной службы России, обвиняемыми полностью уплачены таможенные платежи в размере 75 350 545 рублей.

Также после обыска, проведённого в рамках расследования, у одного из мужчин нашли 16 патронов к огнестрельному оружию, которые он незаконно хранил в сейфе.

Фрунзенский районный суд Владивостока по ходатайству следственных органов прекратил уголовные дела в отношении мужчин, назначил гражданину России штраф в размере 130 тыс. рублей, иностранному гражданину 80 тысяч рублей.

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