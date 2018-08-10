«Безумный Макс» едет в Крым

«Гости аэропорта смогут увидеть и сделать фото рядом с легендарным “Безумным Максом” — автомобилем на базе ЗИЛа-133, созданным по мотивам легендарного блокбастера. Также будет представлена инсталляционная техника, ежегодно она принимает участие в кульминационной части байк-шоу “Русская мечта” и новогодних мероприятиях, проводимых мотоклубом и московским байк-центром. Кроме того, покажут более 20 моделей мотоциклов со всего мира», — говорится в пресс-релизе.