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10:02 (мск), источник: Интерфакс

«Безумный Макс» едет в Крым

10 августа. Interfax-Russia.ru — Выставка эксклюзивной техники российского мотоклуба «Ночные волки» состоится в субботу, 11 августа, на привокзальной площади аэропорта «Симферополь», сообщила его пресс-служба в пятницу.

«Гости аэропорта смогут увидеть и сделать фото рядом с легендарным “Безумным Максом” — автомобилем на базе ЗИЛа-133, созданным по мотивам легендарного блокбастера. Также будет представлена инсталляционная техника, ежегодно она принимает участие в кульминационной части байк-шоу “Русская мечта” и новогодних мероприятиях, проводимых мотоклубом и московским байк-центром. Кроме того, покажут более 20 моделей мотоциклов со всего мира», — говорится в пресс-релизе.

Выставка пройдет с 09:00 до 18:00 по московскому времени, вход бесплатный. Экспозиция приурочена к проведению ежегодного международного байк-шоу в Севастополе, на площадке у горы Гасфорта. Нынешним летом оно состоится 17 и 18 августа.

Среди гостей аэропорта разыграют сувениры и билеты на шоу «Русская мечта».

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