«Безумный Макс» едет в Крым
10 августа.
10 августа.
«Гости аэропорта смогут увидеть и сделать фото рядом с легендарным “Безумным Максом” — автомобилем на базе ЗИЛа-133, созданным по мотивам легендарного блокбастера. Также будет представлена инсталляционная техника, ежегодно она принимает участие в кульминационной части
Выставка пройдет с 09:00 до 18:00 по московскому времени, вход бесплатный. Экспозиция приурочена к проведению ежегодного международного
Среди гостей аэропорта разыграют сувениры и билеты на шоу «Русская мечта».