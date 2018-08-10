Под Воронежем стартовал международный военно-исторический фестиваль
Организаторы уверяют: самые зрелищные моменты будут на выходных.
Организаторы уверяют: самые зрелищные моменты будут на выходных.
Уже сегодня, 10 августа, в селе Галкино Рамонского района стартует фестиваль «Воронежский фронт». Подготовительные работы на Галкинской балке шли на протяжении месяца. Организаторы подготовили сразу две реконструкции из разных периодов непростой истории нашей страны — «Эхо Афгана 1979−1989» и «Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов» (1943 год).
В субботу, 11 августа, там развернётся
А в воскресенье, 12 августа, на реконструкции Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» гостей фестиваля ждут спецэффекты, пиротехника, артподготовка и мощная атака авиации. Будет показано наступление трёх фронтов — Западного, Брянского и Центрального.
Кстати, от Памятника Славы до фестиваля будут ходить специальные автобусы.