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09:58 (мск), источник: Вести - Воронеж

Под Воронежем стартовал международный военно-исторический фестиваль

Организаторы уверяют: самые зрелищные моменты будут на выходных.

Уже сегодня, 10 августа, в селе Галкино Рамонского района стартует фестиваль «Воронежский фронт». Подготовительные работы на Галкинской балке шли на протяжении месяца. Организаторы подготовили сразу две реконструкции из разных периодов непростой истории нашей страны — «Эхо Афгана 1979−1989» и «Орловская стратегическая наступательная операция «Кутузов» (1943 год).

В субботу, 11 августа, там развернётся военно-истерическая реконструкция сражения воинов-интернационалистов с афганскими моджахедами. Будут задействованы три единицы боевой техники, аналогичной той, которая принимала участие в боевых действиях в Афганистане в 1979—1989 годах. Это легендарный, известный всему миру, танк Т-72, БМП-2 и БТР-80 Технику предоставляет 20 Краснознамённая общевойсковая армия в лице командующего гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа (ЗВО) генерал-майора Андрея Иванаева.

А в воскресенье, 12 августа, на реконструкции Орловской стратегической наступательной операции «Кутузов» гостей фестиваля ждут спецэффекты, пиротехника, артподготовка и мощная атака авиации. Будет показано наступление трёх фронтов — Западного, Брянского и Центрального.

Кстати, от Памятника Славы до фестиваля будут ходить специальные автобусы.

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