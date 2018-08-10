21 станцию метро Москвы планируют построить за пределами МКАД до конца 2023 года

«Пять станций за МКАД будут открыты в составе участка Калининско-Солнцевской линии “Раменки” — “Рассказовка”, две на участке “Рассказовка” — “Внуково”. Четыре станции за МКАДом возводятся на Кожуховской линии. Строительство одной станции запланировано в поселке Северный», — сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
По его словам, пять станций появятся на Сокольнической линии на территории Новой Москвы, еще четыре станции за МКАД проектируются в составе новой линии «Улица Новаторов» — «Столбово».
«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что у столичных властей грандиозные планы по строительству метро. Открытие новых станций на Калининско-Солнцевской, Кожуховской и Сокольнической линиях улучшит транспортное обслуживание для сотен тысяч москвичей», — добавил Бочкарев.