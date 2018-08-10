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14:15 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове в рамках Дня города пройдет более 200 мероприятий

В Ростове с 1 по 16 сентября запланировано более 200 мероприятий, посвященных Дню города, сообщил начальник управления культуры Александр Доманов.

Официальное празднование начнется 14 сентября в 10:00 с торжественного возложения к стеле «Ростов-на-Дону — город воинской славы».

В 17:30 в конгресс-холле ДГТУ состоится открытие XV Международного джазового фестиваля «Ростовский джаз приглашает».

15 сентября, в главный день празднования, в парке «Левобережный» с 10:00 до 20:00 будут проходить праздничные мероприятия. Программа запланирована и в парке Горького, а в акватории реки Дон проведут соревнования по водно-моторному спорту. На набережной Дона в течение дня будут проходить спортивно-молодежный фестиваль «Ростов спортивный», а с 12:00 до 14:00 — городской праздник молодых семей Ростова. Завершится день праздничным гала-концертом на Театральной площади и фейерверком.

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