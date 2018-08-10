В Ростове в рамках Дня города пройдет более 200 мероприятий
В Ростове с 1 по 16 сентября запланировано более 200 мероприятий, посвященных Дню города, сообщил начальник управления культуры Александр Доманов.
В Ростове с 1 по 16 сентября запланировано более 200 мероприятий, посвященных Дню города, сообщил начальник управления культуры Александр Доманов.
Официальное празднование начнется 14 сентября в 10:00 с торжественного возложения к стеле «Ростов-на-Дону — город воинской славы».
В 17:30 в
15 сентября, в главный день празднования, в парке «Левобережный» с 10:00 до 20:00 будут проходить праздничные мероприятия. Программа запланирована и в парке Горького, а в акватории реки Дон проведут соревнования по