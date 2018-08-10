В воронежском селе развернётся «битва» между славянами и хазарами
Фестиваль «Русский каганат» пройдёт в Хохольском районе 11 августа.
Фестиваль «Русский каганат» пройдёт в Хохольском районе 11 августа.
В селе Борщёво театрализованная битва развернётся между славянами и хазарами. На «Русский каганат» традиционно съезжаются реконструкторы со всей страны.
Гостей фестиваля живой истории и реконструкции ждёт концерт, средневековые забавы, а ещё экскурсия на Борщевское городище.
Начало мероприятия в 11:00.