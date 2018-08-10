Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Латвия высказалась о РФ по инциденту с НАТО в Эстонии
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Девочка с синдромом Дауна стала моделью
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Умер Дмитрий Брусникин
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Фото Эвелины Бледанс в кровати с сыном вызвало бурю в Сети - СМИ
Как живет единственная дочь Петросяна - СМИ
Светлана Лобода восхитила поклонников соблазнительной фигурой
Ксения Собчак в эффектном наряде «изобразила розового фламинго»
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Что будет с ценами на бензин после повышения НДС
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16Лесные пожары в Греции
10:59 (мск), источник: Вести - Воронеж

В воронежском селе развернётся «битва» между славянами и хазарами

Фестиваль «Русский каганат» пройдёт в Хохольском районе 11 августа.

В селе Борщёво театрализованная битва развернётся между славянами и хазарами. На «Русский каганат» традиционно съезжаются реконструкторы со всей страны.

Гостей фестиваля живой истории и реконструкции ждёт концерт, средневековые забавы, а ещё экскурсия на Борщевское городище.

Начало мероприятия в 11:00.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
Помощник Путина предложил изъять 500 млрд рублей у металлургов
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Как выглядят гигантские кристаллы, спрятанные глубоко под землей
Эксперт рассказал об опасности санкций против России для США
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь