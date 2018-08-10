Умер почетный гражданин Хабаровска Борис Кожевников

За боевые заслуги он был награжден двумя орденами «Отечественная война» II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За боевые заслуги», орденами «Красная звезда», «Знак Почета» и другими государственными наградами.

В Хабаровске Борис Кожевников был инициатором проекта по сохранению музея Восточного военного округа, помогал реализовать инициативу по включению краевой столицы в список Городов воинской славы, занимался патриотической работой с молодежью, внес вклад в развитие ветеранского движения. Звание почетного гражданина города Борису Кожевникову присвоили в 2015 году.