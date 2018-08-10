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11:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Умер почетный гражданин Хабаровска Борис Кожевников

На 97-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, полковник запаса, почетный гражданин Хабаровска Борис Кожевников.

За боевые заслуги он был награжден двумя орденами «Отечественная война» II степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За боевые заслуги», орденами «Красная звезда», «Знак Почета» и другими государственными наградами.

В Хабаровске Борис Кожевников был инициатором проекта по сохранению музея Восточного военного округа, помогал реализовать инициативу по включению краевой столицы в список Городов воинской славы, занимался патриотической работой с молодежью, внес вклад в развитие ветеранского движения. Звание почетного гражданина города Борису Кожевникову присвоили в 2015 году.

Церемония прощания состоится 14 августа с 11:00 до 11:40 в ритуальном зале МУП «Спецкомбинат» (Карла Маркса, 168), сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

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