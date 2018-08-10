Калининградцам обещают тёплые и дождливые выходные
В выходные температура воздуха в Калининграде снизится до приемлемых 23−25 градусов выше нуля, сообщает Гидроментцентр России.
В выходные температура воздуха в Калининграде снизится до приемлемых 23−25 градусов выше нуля, сообщает Гидроментцентр России.
По его данным, в субботу и воскресенье температура снизится, а с понедельника снова вернётся к 28−30 градусам. Также в выходные ожидаются небольшие дожди.
Аналогичные данные приводит Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — 24−25 градусов тепла и небольшой дождь.
Прогноз погоды «Нового Калининграда» настроен более оптимистично и дождя в выходные не обещает. Температура воздуха, по его данным, снизится до 20−23 градусов тепла.