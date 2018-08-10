Шесть многоквартирных домов обесточены в Нижнем Новгороде

Источник: Newsroom24.ru

Плановые отключения электроснабжения произойдут в Автозаводском и Нижегородском районах 10 августа, сообщается на сайте Управления ГО ЧС Нижнего Новгорода.

В частности, в Автозаводском районе с 8:30 до 16:30 электричества не будет в домах № 50 и № 54 а по Южному шоссе, а также в доме № 22а по улице Веденяпина.

Кроме того, в Нижегородском районе без света с 9:00 до 16:00 останутся жители дома № 106 а и 106 б на улице Белинского. Плановое отключение электроснабжения также произойдет по адресу: улица Ижорская, д. 3.