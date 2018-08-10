Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев сделал заявление об увольнении пожилых россиян
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Ученые объяснили успехи аутистов в математике
Заболевшая раком жена Асада выступила с обращением
Ксения Собчак в эффектном наряде «изобразила розового фламинго»
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Фото Эвелины Бледанс в кровати с сыном вызвало бурю в Сети - СМИ
Как живет единственная дочь Петросяна - СМИ
Светлана Лобода восхитила поклонников соблазнительной фигурой
Ксения Собчак в эффектном наряде «изобразила розового фламинго»
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
10:53 (мск), источник: Newsroom24.ru

Шесть многоквартирных домов обесточены в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает городское Управление ГО ЧС.

Источник: Newsroom24.ru

Плановые отключения электроснабжения произойдут в Автозаводском и Нижегородском районах 10 августа, сообщается на сайте Управления ГО ЧС Нижнего Новгорода.

В частности, в Автозаводском районе с 8:30 до 16:30 электричества не будет в домах № 50 и № 54 а по Южному шоссе, а также в доме № 22а по улице Веденяпина.

Кроме того, в Нижегородском районе без света с 9:00 до 16:00 останутся жители дома № 106 а и 106 б на улице Белинского. Плановое отключение электроснабжения также произойдет по адресу: улица Ижорская, д. 3.

Подачу электричества планируется возобновить после окончания технических работ.

Все новости региона
 Строительство гостиницы на месте Дома крестьянина в Нижнем Новгороде заморожено
55-летнему таксисту грозит срок за сбитого ребенка в Нижнем Новгороде
Помощник Путина предложил изъять 500 млрд рублей у металлургов
Крупнейший грузовой самолет ВВС США приземлился на нос (видео)
Российский фрегат «Адмирал Эссен» поймал американскую подлодку
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Как выглядят гигантские кристаллы, спрятанные глубоко под землей
Эксперт рассказал об опасности санкций против России для США
Спорт
«Зенит» влетел в Минске 0:4: что это вообще было? Хорошо, что матч не показали по ТВ!
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
«Учителя» на дороге: видео из Красноярска, за которое стыдно Водитель на стареньком Lexus решил проучить владельца Mazda за неверный, по его мнению, маневр. Разнял враждующих Mitsubishi
Кино
Умер Дмитрий Брусникин Известный актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Власти рассказали о сносе самого жуткого долгостроя Москвы
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Пугачева, Михалкова, Безрукова: лучшие выходы звезд старше 50 Скоро знаменитости вернутся с летних каникул, и снова начнутся многочисленные светские мероприятия, для которых нужно готовиться особенно
Дети
Эммануил Виторган улетел к морю с маленькой дочкой Актер показал семейное фото, вызвавшее бурное обсуждение в Сети.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь