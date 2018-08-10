На набережной Хабаровска устроят фитнес с грудничками и без

11 августа в 17 часов на сцене набережной Хабаровска состоится спортивный концерт, посвященный Дню физкультурника, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В парковой зоне стадиона им. Ленина выступят участницы группы поддержки футбольного клуба «СКА-Хабаровск», представители футбольного фристайла, спортивная команда «Зумба-фитнес», ассоциация спортивных мам «Hot Fit Mammas», которые на руках с грудничками займутся фитнесом прямо на сцене. Атлетическое телосложение продемонстрируют бодибилдеры спортивного клуба «МК-спорт». Руководитель цирковой студии «INSART» покажет высший пилотаж езды на моноцикле. Ведущий проведет интересные интерактивы, участники которых станут неравнодушные к спорту и здоровому образу жизни гости набережной.



Артисты и спортсмены будут выступать на совершенно новой сценической площадке. Ее сделали в Нижнем Новгороде специально для набережной дальневосточной столицы. Новая сцена очень гармонично вписалась в архитектурный стиль набережной. Украсив парк, она стала красивой фотозоной.

