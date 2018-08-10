СМИ: на пляже в Австралии нашли зубы древнейшей гигантской акулы

Источник: Phys.org

«Эти зубы имеют международное значение, так как в мире существует всего три подобных находки. В Австралии такие зубы нашли впервые», — приводит портал слова старшего куратора музея Виктории, занимающегося палеонтологией позвоночных Эриха Фитцджеральда.

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Как отмечается, большинство ископаемых останков акул, найденных в мире, представляют собой единичные зубы, и крайне редко удается найти несколько зубов вместе.

По данным портала, находка была сделана на пляже Ян Юк (Jan Juc) в 100 километрах от Мельбурна палеонтологом-любителем Филиппом Маллали. Найденные зубы длиной около 7 сантиметров принадлежат большой узкозубой акуле — вымершему виду хищных акул, достигавшему более девяти метров в длину, что в два раза превышает размеры современной большой белой акулы.