СМИ: на пляже в Австралии нашли зубы древнейшей гигантской акулы
ТАСС, 10 августа. Зубы гигантской доисторической акулы, обитавшей в водах Австралии около 25 млн лет назад, обнаружили на пляже в штате Виктория на
ТАСС, 10 августа. Зубы гигантской доисторической акулы, обитавшей в водах Австралии около 25 млн лет назад, обнаружили на пляже в штате Виктория на
«Эти зубы имеют международное значение, так как в мире существует всего три подобных находки. В Австралии такие зубы нашли впервые», — приводит портал слова старшего куратора музея Виктории, занимающегося палеонтологией позвоночных Эриха Фитцджеральда.
Как отмечается, большинство ископаемых останков акул, найденных в мире, представляют собой единичные зубы, и крайне редко удается найти несколько зубов вместе.
По данным портала, находка была сделана на пляже Ян Юк (Jan Juc) в 100 километрах от Мельбурна
Ранее сообщалось, что зуб ископаемой 18-метровой акулы возрастом более 3 млн лет был найден на пляже в Великобритании.