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14:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: на пляже в Австралии нашли зубы древнейшей гигантской акулы

ТАСС, 10 августа. Зубы гигантской доисторической акулы, обитавшей в водах Австралии около 25 млн лет назад, обнаружили на пляже в штате Виктория на юго-востоке Австралии. Об этом сообщил научный портал Phys.org.

Источник: Phys.org

«Эти зубы имеют международное значение, так как в мире существует всего три подобных находки. В Австралии такие зубы нашли впервые», — приводит портал слова старшего куратора музея Виктории, занимающегося палеонтологией позвоночных Эриха Фитцджеральда.

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Как отмечается, большинство ископаемых останков акул, найденных в мире, представляют собой единичные зубы, и крайне редко удается найти несколько зубов вместе.

По данным портала, находка была сделана на пляже Ян Юк (Jan Juc) в 100 километрах от Мельбурна палеонтологом-любителем Филиппом Маллали. Найденные зубы длиной около 7 сантиметров принадлежат большой узкозубой акуле — вымершему виду хищных акул, достигавшему более девяти метров в длину, что в два раза превышает размеры современной большой белой акулы.

Ранее сообщалось, что зуб ископаемой 18-метровой акулы возрастом более 3 млн лет был найден на пляже в Великобритании.

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