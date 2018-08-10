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11:30 (мск), источник: VLADNEWS

Козлов предлагает увеличить материнский капитал для Дальнего Востока

Министр также считает необходимым ввести выплату на первого ребёнка в размере 150 тысяч рублей.

Источник: Reuters

Глава министерства по развитию Дальнего Востока Александр Козлов предложил увеличить материнский капитал для жителей округа на 30%, ввести льготную ипотеку и выплату на первого ребёнка в 150 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. Об этом министр заявил на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.

Александр Козлов также отметил, что в Дальневосточном федеральном округе не хватает ясельных групп. При этом места в них должны даваться не далеко от дома, а в том районе, где комфортно родителям малышей. По словам министра, численность населения дальнего Востока продолжает сокращаться, несмотря на то, что коэффициент рождаемости на Дальнем Востоке выше общероссийского.

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