В Свердловском районе Перми отремонтировали 88 остановок

В Свердловском районе краевой столицы за месяц отремонтировали практически все остановки. На 88 из 100 остановочных комплексов заменили поликарбонат, поставили новое оргстекло, отремонтировали лавочки, установили урны, покрасили конструкции.

В порядок были приведены конструкции не только на центральных улицах города: Куйбышева, Белинского, Героев Хасана, Комсомольском проспекте, но и в микрорайонах Владимирский, Юбилейный, Крохалева, Краснова.